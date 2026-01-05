HOYSuscripcion LR Focus

Corte Superior de Justicia del Santa inició el año judicial 2026

El Año Judicial 2026 arrancó en el Distrito Judicial del Santa con una eucaristía en Chimbote, donde el Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez instó a la comunidad judicial a solicitar bendiciones para el trabajo venidero.

El presidente de la Corte del Santa también anunció el 96.9% de ejecución del presupuesto y la implementación de atención virtual. Fuente: Difusión.

El Año Judicial 2026 se inició en el Distrito Judicial del Santa con la tradicional celebración eucarística realizada en la iglesia matriz San Carlos Borromeo de Chimbote. El Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, junto a los magistrados de todas las instancias, así como al personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia del Santa, quienes se congregaron desde las 9 de la mañana con el fin de solicitar la intersección de nuestro Creador para los 12 meses de trabajo que se avecinan.

Posteriormente se realizó el izamiento del pabellón nacional, así como de las banderas del Poder Judicial y de la Paz. Nuestro emblema patrio fue izado por el Dr. Pérez Sánchez.

En el auditorio de la Uladech Católica, durante la sesión solemne, el titular judicial juramentó a los magistrados superiores provisionales que integrarán las salas. Posteriormente, hizo lo propio con los jueces supernumerarios especializados, mientras que los jueces supernumerarios fueron juramentados por el juez decano, Dr. Niczon Espinoza Lugo.

Durante su discurso de orden, el presidente de la Corte del Santa destacó que durante el primer año de su gestión se resolvieron 44,303 expedientes, alcanzando el registro más alto de la historia, lo que representa, además, una producción jurisdiccional duplicada en comparación con el año 2020.“Hemos realizado 59,851 audiencias, consolidando un nivel de actividad sin precedentes y permitiendo avanzar de manera sostenida en la atención de los procesos judiciales. Estos resultados hicieron posible reducir el rezago histórico, tanto en expedientes pendientes de sentenciar como en escritos por proveer, manteniendo un control efectivo de la antigüedad procesal, dentro de márgenes técnicamente aceptables, en beneficio directo de los justiciables”, aseveró.

Pérez Sánchez destacó como parte de los logros del primer año de gestión al frente de la Corte del Santa, la juramentación de 134 jueces de paz escolar, las 142 actividades estratégicas realizadas por Justicia en tu Comunidad, que atendieron a 7, 400 personas de todo el Distrito Judicial del Santa.

Asimismo, mostró su satisfacción porque al cierre del ejercicio, se alcanzó un nivel de ejecución presupuestal del 96.9 %. “Esto es un reflejo de una gestión responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos, orientada a garantizar la continuidad del servicio judicial y el cumplimiento de los objetivos institucionales”, dijo.

También, anunció la implementación de atención virtual a personas en situación de vulnerabilidad para acercar la justicia a los justiciables que tienen problemas geográficos, económicos o físicos, para acceder a los servicios del Poder Judicial.

