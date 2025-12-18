Módulo de Familia de la Corte del Santa realizó Feria Informativa que benefició a medio centenar de chimbotanos

De manera exitosa se desarrolló la feria informativa con motivo del quinto aniversario del Módulo de Familia de la Corte del Santa, en la plaza de Armas de Chimbote. Más de medio centenar de chimbotanos se beneficiaron de los diversos servicios brindados por distintas instituciones aliadas, entre ellas el Ministerio Público, Reniec, Municipalidad Provincial del Santa, Red de Salud Pacífico Norte, entre otras.

Las magistradas especializadas en violencia familiar, Ana Príncipe Leal y Duany Carrasco Guevara, absolvieron las consultas legales de los usuarios en diversas especialidades como penal, civil, constitucional, familia y contencioso administrativo, con el apoyo de personal del Módulo de Atención al Usuario.

Asimismo, personal médico de la Red de Salud Pacífico Norte realizó una campaña de inmunización y atención en salud bucal, mientras que estudiantes de cosmetología del Instituto Rosa Merino Center brindaron el servicio de corte de cabello a los asistentes.

Como cierre de la jornada, los organizadores destacaron la importancia de acercar los servicios del sistema de justicia y de salud a la ciudadanía, reafirmando el compromiso del Módulo de Familia de la Corte del Santa de promover una atención integral, oportuna y de calidad en favor de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.