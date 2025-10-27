Corte Superior de Justicia del Santa gana concurso nacional de Buenas Prácticas en Gestión Pública con el aplicativo "Donny"

La Corte Superior de Justicia del Santa fue reconocida como ganadora del Concurso de Buenas Prácticas en Gestión Pública 2025, organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en la categoría “Buenas Prácticas en Calidad de Servicios”, gracias a la implementación del aplicativo “Donny”, una innovadora herramienta tecnológica que mejora el acceso a la información judicial.

A la ceremonia de premiación, realizada hoy en la ciudad de Lima, asistió en representación de la institución la Ing. Maribel Arellano Mogollón, jefa de la Unidad de Servicios Judiciales, quien recibió el reconocimiento en nombre de la Corte Superior de Justicia del Santa.

El aplicativo “Donny”, implementado en el año 2021, es un asistente de voz desarrollado por profesionales de la Corte del Santa, que permite a los justiciables debidamente apersonados en el proceso, consultar sus expedientes judiciales de manera inmediata, sin necesidad de realizar solicitudes escritas. El sistema guía al usuario con preguntas simples para luego entregar resoluciones, actas, videos de audiencias, entre otros documentos digitalizados.

Durante la gestión que lidera el Dr. Óscar Pérez Sánchez, presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, y bajo la dirección de la gerente de Corte, Ing. Julissa Cisneros García, se ha fortalecido y optimizado esta herramienta tecnológica, ampliando su alcance y consolidando a la institución como un referente nacional en innovación judicial. Este esfuerzo ha conllevado a la obtención de este nuevo reconocimiento a nivel nacional.

Este logro reafirma el compromiso de la Corte del Santa con la modernización y calidad del servicio judicial, promoviendo una justicia más transparente, inclusiva y accesible para toda la ciudadanía, incluyendo adultos mayores y personas con discapacidad.