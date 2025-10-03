Juez Superior Williams Vizcarra Tinedo juramentó como presidente del Jurado Electoral Especial del Santa

El juez superior titular Williams Hernán Vizcarra Tinedo fue juramentado como presidente del Jurado Electoral Especial del Santa. La flamante autoridad fue juramentada de manera virtual por el Dr. Roberto Rolando Burneo Bermejo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

A su vez, el doctor Vizcarra Tinedo juramentó a los integrantes del JEE, la Dra. Daniela Valencia Lara, representante del Ministerio Público, y la licenciada Edita Jesús Díaz Mujica, representante de la sociedad civil. Además, se realizó la juramentación del abogado Hing David Díaz Alegre, secretario del Jurado.

"Asumo este cargo con la intención velar por el respeto de la voluntad de la ciudadanía. Y ese es el sentir de quienes me acompañan en el Jurado Electoral Especial del Santa", señaló el flamante presidente del Jurado Electoral Especial del Santa. Además, se refirió a la preocupación que genera el gran número de organizaciones políticas, 39 en total, quienes participarán de las próximas elecciones generales 2026. "Es un reto que sabremos asumir para garantizar la voluntad popular", dijo.

Al acto de juramentación, realizado en el auditorio de la Corte del Santa, asistió su titular, el Dr. Oscar Pérez Sánchez, así como diversas autoridades de la provincia.

Vizcarra Tinedo presidió el JEE del Santa durante el proceso de revocatoria y elecciones complementarias en el 2012. También, durante las elecciones regionales y municipales realizadas en el 2014, y nuevamente, en las elecciones generales de 2021.