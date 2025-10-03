HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Judicialidad

Juez Superior Williams Vizcarra Tinedo juramentó como presidente del Jurado Electoral Especial del Santa

El juez superior Williams Hernán Vizcarra Tinedo fue juramentado como presidente del Jurado Electoral Especial del Santa de forma virtual por el Dr. Roberto Burneo.

El nuevo presidente se enfrenta al reto de supervisar las 39 organizaciones políticas. Fuente: Difusión.
El nuevo presidente se enfrenta al reto de supervisar las 39 organizaciones políticas. Fuente: Difusión.

El juez superior titular Williams Hernán Vizcarra Tinedo fue juramentado como presidente del Jurado Electoral Especial del Santa. La flamante autoridad fue juramentada de manera virtual por el Dr. Roberto Rolando Burneo Bermejo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

A su vez, el doctor Vizcarra Tinedo juramentó a los integrantes del JEE, la Dra. Daniela Valencia Lara, representante del Ministerio Público, y la licenciada Edita Jesús Díaz Mujica, representante de la sociedad civil. Además, se realizó la juramentación del abogado Hing David Díaz Alegre, secretario del Jurado.

"Asumo este cargo con la intención velar por el respeto de la voluntad de la ciudadanía. Y ese es el sentir de quienes me acompañan en el Jurado Electoral Especial del Santa", señaló el flamante presidente del Jurado Electoral Especial del Santa. Además, se refirió a la preocupación que genera el gran número de organizaciones políticas, 39 en total, quienes participarán de las próximas elecciones generales 2026. "Es un reto que sabremos asumir para garantizar la voluntad popular", dijo.

Al acto de juramentación, realizado en el auditorio de la Corte del Santa, asistió su titular, el Dr. Oscar Pérez Sánchez, así como diversas autoridades de la provincia.

Vizcarra Tinedo presidió el JEE del Santa durante el proceso de revocatoria y elecciones complementarias en el 2012. También, durante las elecciones regionales y municipales realizadas en el 2014, y nuevamente, en las elecciones generales de 2021.

Notas relacionadas
Feria Llapanchikpaq Justicia 2025 atendió a 350 pobladores vulnerables de Cabana

Feria Llapanchikpaq Justicia 2025 atendió a 350 pobladores vulnerables de Cabana

LEER MÁS
Confirman 31 años de cárcel para sujeto que ultrajó a joven en Nuevo Chimbote

Confirman 31 años de cárcel para sujeto que ultrajó a joven en Nuevo Chimbote

LEER MÁS
Corte del Santa participa en charla de sensibilización por la Semana Internacional de las Personas Sordas

Corte del Santa participa en charla de sensibilización por la Semana Internacional de las Personas Sordas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Feria Llapanchikpaq Justicia 2025 atendió a 350 pobladores vulnerables de Cabana

Feria Llapanchikpaq Justicia 2025 atendió a 350 pobladores vulnerables de Cabana

LEER MÁS
Corte de Tumbes supervisa obras de reparación y mejoramiento en salas de audiencia del Centro Penitenciario

Corte de Tumbes supervisa obras de reparación y mejoramiento en salas de audiencia del Centro Penitenciario

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

Paro de transportistas EN VIVO: así se vive la protesta en Lima y Callao, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Judicialidad

Cero corrupción: presidente de la Corte de Lambayeque ratifica transparencia y trayectoria limpia

La Colaboración Eficaz en las Personas Jurídicas

Juzgado Penal Supraprovincial de Sullana condenó a cadena perpetua a padre de familia por abusar de su hija de once años

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025