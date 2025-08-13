Justicia en tu comunidad realizó feria informativa judicial en provincia de Corongo

La feria también incluyó la participación de instituciones como el Ministerio Público y la Policía Nacional. Fuente: Difusión.

La feria también incluyó la participación de instituciones como el Ministerio Público y la Policía Nacional. Fuente: Difusión.

La plaza de armas de la provincia de Corongo fue el escenario para la realización de una Feria Informativa Judicial, que benefició a más de medio centenar de moradores coronguinos y fue organizada por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en Tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia del Santa.

Durante todo el evento, la población recibió orientación legal en las diversas especialidades del Derecho. Así mismo, se absolvieron consultas, atendieron escritos y se recibieron demandas en procesos de alimentos, violencia familiar y violencia escolar. La atención estuvo a cargo de los magistrados Erick Velásquez Jorges y Héctor Molina Saavedra, así como de personal jurisdiccional del Módulo de Justicia de Corongo.

Los escolares de la Institución Educativa San Pedro de Corongo, también se informaron de sus deberes y derechos durante su recorrido por cada uno del stand de la feria.

En el importante evento, también se contó con el valioso aporte de instituciones como el Ministerio Público, Defensa Pública, Centro de Emergencia Mujer, Policía Nacional del Perú, subprefectura de Corongo, Municipalidad Provincial de Corongo, Ugel Corongo y los jueces de paz.

La abogada Nelly SIlva Quiroz, jefa de la Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz, Odajup Santa, también participó de la Feria Informativa Judicial.