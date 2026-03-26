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Judicialidad

Modulo Integrado lanza programa "Sin miedo a preguntar" para prevenir la violencia contra la mujer

Iniciativa en formato podcast audiovisual promueve el diálogo directo entre jueces y universitarios sobre derechos, medidas de protección y mecanismos de denuncia.

Esta iniciativa se replicará en universidades arequipeñas y su contenido se difundirá en plataformas digitales. Fuente: Difusión.
Esta iniciativa se replicará en universidades arequipeñas y su contenido se difundirá en plataformas digitales. Fuente: Difusión.

El Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa lanzó la buena práctica 'Sin miedo a preguntar: hablemos de violencia y mujer', una propuesta en formato podcast audiovisual que busca acercar la justicia a la ciudadanía, especialmente a jóvenes universitarios, mediante el diálogo directo y accesible.

Este espacio reúne a un juez especializado en violencia contra las mujeres con estudiantes universitarios, con el objetivo de difundir de manera clara los derechos de las víctimas, las medidas de protección y los mecanismos de denuncia establecidos en la legislación vigente, fomentando además la reflexión sobre relaciones libres de violencia.

En su primer programa, el juez Giancarlo Torreblanca Gonzales lideró un conversatorio con estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín, donde se generó un ambiente de participación activa y reflexión crítica. Durante la sesión se abordaron temas como la identificación de la violencia, los estereotipos de género y la intervención del sistema judicial.

La iniciativa será replicada en distintas universidades de Arequipa y su contenido será difundido a través de plataformas digitales como Facebook, TikTok y YouTube. El administrador del Módulo, Omar Portillo Pacori, destacó esta buena práctica, que cuenta con la producción de Marco Antonio Gutiérrez Mamani y el soporte técnico de Sandrox Cruz Quispe, Diana Castillo Romero, Anderson Benavente Zegarra, Cristian Centty Beltrán y Lizardo Tohalino Candia.

El podcast también puede ser visualizado en YouTube.

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