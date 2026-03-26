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Judicialidad

Dictan cadena perpetua a sujeto que violó a una niña en Cotahuasi

Menor salió a librería y fue interceptada por el imputado quien la alcoholizó antes de agredirla.

El tribunal ordenó la ejecución inmediata de la sentencia y el pago de 10 mil soles de reparación civil a la víctima. Fuente: Difusión.
El tribunal ordenó la ejecución inmediata de la sentencia y el pago de 10 mil soles de reparación civil a la víctima. Fuente: Difusión.

El juzgado penal colegiado conformado, sub especializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa condenó a cadena perpetua a Rumario Fernández Gonzales, tras encontrarlo responsable del delito de violación sexual en agravio de una niña de 12 años de edad.

Durante el juicio oral, las magistradas Angela Flores Flores, Crisley Herrera Claure, Miriam Vilca Juárez, determinaron la plena culpabilidad del sentenciado, luego de valorar el testimonio firme y coherente de la víctima, así como las declaraciones de testigos y peritos que corroboraron los hechos ocurridos en un cuarto alquilado en el distrito de Toro - Cotahuasi.

La agresión se perpetró en diciembre del 2023, cuando la menor salió de su casa con rumbo a la librería a comprar un papelote cuando fue interceptada por el imputado, quien la convenció de tomar un vino. Ante la larga ausencia de la menor, la madre salió a buscarla y la encontró en el baño del inmueble que alquilaba el agresor, procediéndose a la denuncia correspondiente.

El colegiado dispuso la ejecución inmediata de la sentencia, motivo por el cual el sentenciado continuará en prisión cumpliendo la condena de cadena perpetua. Asimismo, se ordenó el pago de S/10.000 por concepto de reparación civil, a favor de la parte agraviada.

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