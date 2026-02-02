Presidencia de la CSJAR asegura atención con órganos de emergencia durante período vacacional

El 80 % de los servidores judiciales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa iniciará su período vacacional a partir del 1 de febrero; no obstante, la Presidencia de este distrito judicial garantiza la continuidad del servicio de justicia, a través del funcionamiento de órganos jurisdiccionales de emergencia, conforme a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N.° 110-2026-P-CSAJR-PJ.

Como ocurre cada año, la Presidencia de la Corte ha previsto la habilitación de juzgados y salas de emergencia, los cuales atenderán procesos urgentes e impostergables, tales como aquellos con personas detenidas, medidas cautelares, acciones de amparo, hábeas corpus, casos de menores infractores, procesos de flagrancia delictiva; entre otros que requieren tramitación inmediata.

Según la planificación realizada por las áreas competentes, el 80 % de los 1 552 servidores jurisdiccionales y administrativos del distrito judicial hará uso de su período vacacional; mientras que el 70 % de los jueces gozarán de este mismo beneficio durante el mismo período.

Asimismo, las Mesas de Partes de la sede central y de las provincias mantendrán su atención al público de manera ininterrumpida. De igual modo, se precisa que la Mesa de Partes Electrónica permanecerá operativa las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Los usuarios judiciales podrán consultar el contenido íntegro de la resolución que establece los órganos jurisdiccionales de emergencia, vigentes del 1 de febrero al 2 de marzo, a través del siguiente enlace.