HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Presidencia de la CSJAR asegura atención con órganos de emergencia durante período vacacional

El 80% de trabajadores hará uso de periodo de descanso que vence el 02 de marzo.

Se habilitarán juzgados y salas de emergencia para atender procesos urgentes. Fuente: Difusión.
Se habilitarán juzgados y salas de emergencia para atender procesos urgentes. Fuente: Difusión.

El 80 % de los servidores judiciales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa iniciará su período vacacional a partir del 1 de febrero; no obstante, la Presidencia de este distrito judicial garantiza la continuidad del servicio de justicia, a través del funcionamiento de órganos jurisdiccionales de emergencia, conforme a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N.° 110-2026-P-CSAJR-PJ.

Como ocurre cada año, la Presidencia de la Corte ha previsto la habilitación de juzgados y salas de emergencia, los cuales atenderán procesos urgentes e impostergables, tales como aquellos con personas detenidas, medidas cautelares, acciones de amparo, hábeas corpus, casos de menores infractores, procesos de flagrancia delictiva; entre otros que requieren tramitación inmediata.

Según la planificación realizada por las áreas competentes, el 80 % de los 1 552 servidores jurisdiccionales y administrativos del distrito judicial hará uso de su período vacacional; mientras que el 70 % de los jueces gozarán de este mismo beneficio durante el mismo período.

Asimismo, las Mesas de Partes de la sede central y de las provincias mantendrán su atención al público de manera ininterrumpida. De igual modo, se precisa que la Mesa de Partes Electrónica permanecerá operativa las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Los usuarios judiciales podrán consultar el contenido íntegro de la resolución que establece los órganos jurisdiccionales de emergencia, vigentes del 1 de febrero al 2 de marzo, a través del siguiente enlace.

Notas relacionadas
Rafael López Aliaga, rechazado en Arequipa: población le grita "¡Porky corrupto!"

Rafael López Aliaga, rechazado en Arequipa: población le grita "¡Porky corrupto!"

LEER MÁS
Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 4,0 remeció Castilla esta mañana, según IGP

Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 4,0 remeció Castilla esta mañana, según IGP

LEER MÁS
Peruano compra un yogurt, pero se lleva gran sorpresa al ver la fecha de vencimiento: “30 de febrero 2026”

Peruano compra un yogurt, pero se lleva gran sorpresa al ver la fecha de vencimiento: “30 de febrero 2026”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Judicialidad

Presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad participa en Reunión Anual de Cortes Superiores en Lima

Reunión Anual 2026 de Presidentas y Presidentes de Cortes Superiores

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes fortalece coordinación interinstitucional con la Marina de Guerra

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025