Juez de flagrancia sentencia a 3 jóvenes por suplantar a postulantes de la UNSA

El juez del Primer Juzgado de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Walter Marroquín Aranzamendi, reservó el fallo condenatorio e impuso una pena de un año y ocho meses contra dos jóvenes y 01 año de pena suspendida para un tercer denunciado por suplantar la identidad de postulantes durante el examen de admisión de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), aplicado el último fin de semana.

Los sentenciados John Barton, Wilmer Mamani y Wilmer Sarmiento deberán cumplir estrictas reglas de conducta, a fin de que la sanción impuesta no se ejecute como pena efectiva, tras ser hallados responsables del delito de falsedad genérica, al rendir el examen de admisión suplantando a terceros.

Según las investigaciones, los procesados fueron contactados desde la ciudad de Lima, donde cursan estudios superiores, para rendir el examen de ingreso a las carreras profesionales de Ingeniería Civil e Ingeniería de Sistemas en la UNSA. La irregularidad fue detectada por un docente encargado de la evaluación en la Escuela Profesional de Psicología, quien advirtió que la fotografía del Documento Nacional de Identidad (DNI) no coincidía con el rostro del postulante, procediéndose de inmediato a la intervención correspondiente.

Finalmente, el magistrado aprobó el acuerdo de terminación anticipada presentado por las partes procesales, conformadas por el Ministerio Público y la defensa técnica.