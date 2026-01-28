HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol
EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol     EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol     EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol     
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Control periodístico en plena campaña electoral | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Juez de flagrancia sentencia a 3 jóvenes por suplantar a postulantes de la UNSA

Fallo se reservó por un período de un año y 8 meses.

Las irregularidades en el examen fueron detectadas por un docente. Fuente: Difusión.
Las irregularidades en el examen fueron detectadas por un docente. Fuente: Difusión.

El juez del Primer Juzgado de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Walter Marroquín Aranzamendi, reservó el fallo condenatorio e impuso una pena de un año y ocho meses contra dos jóvenes y 01 año de pena suspendida para un tercer denunciado por suplantar la identidad de postulantes durante el examen de admisión de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), aplicado el último fin de semana.

Los sentenciados John Barton, Wilmer Mamani y Wilmer Sarmiento deberán cumplir estrictas reglas de conducta, a fin de que la sanción impuesta no se ejecute como pena efectiva, tras ser hallados responsables del delito de falsedad genérica, al rendir el examen de admisión suplantando a terceros.

Según las investigaciones, los procesados fueron contactados desde la ciudad de Lima, donde cursan estudios superiores, para rendir el examen de ingreso a las carreras profesionales de Ingeniería Civil e Ingeniería de Sistemas en la UNSA. La irregularidad fue detectada por un docente encargado de la evaluación en la Escuela Profesional de Psicología, quien advirtió que la fotografía del Documento Nacional de Identidad (DNI) no coincidía con el rostro del postulante, procediéndose de inmediato a la intervención correspondiente.

Finalmente, el magistrado aprobó el acuerdo de terminación anticipada presentado por las partes procesales, conformadas por el Ministerio Público y la defensa técnica.

Notas relacionadas
Detienen a hombre por presunto intento de homicidio contra trabajadora de restaurante en Arequipa: la atacó con líquido inflamable

Detienen a hombre por presunto intento de homicidio contra trabajadora de restaurante en Arequipa: la atacó con líquido inflamable

LEER MÁS
Personal médico del Hospital Goyeneche se pelea durante parto en Arequipa: Geresa abrió investigación

Personal médico del Hospital Goyeneche se pelea durante parto en Arequipa: Geresa abrió investigación

LEER MÁS
Las 4 ciudades de América Latina más congestionadas por el tráfico en el mundo: dos son de Perú, aunque no lideran el top

Las 4 ciudades de América Latina más congestionadas por el tráfico en el mundo: dos son de Perú, aunque no lideran el top

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan en Bolivia a conviviente de ‘Jhonsson’, cabecilla de la temida banda Los Pulpos

Precios en mercados HOY 27 de enero: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Juan Acevedo: "Siempre he sido un apasionado de mi vocación"

Judicialidad

La presidenta de la Corte y el general de la PNP articulan esfuerzos para reforzar la lucha contra la delincuencia en la región

Presidenta de la corte busca fortalecer labor judicial en Santiago de Chuco y Huamachuco

Jueza penal de flagrancia ordenó 8 meses de prisión preventiva a dos policías que en estado de ebriedad amenazaron con arma de fuego a un ciudadano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025