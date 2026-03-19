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Judicialidad

Corte de La Libertad fortalece su servicio con nuevo equipo tecnológico

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León, entregó 78 computadoras de última generación a juzgados del EJE No Penal para modernizar la administración de justicia.

Los equipos se distribuirán en diversas sedes judiciales y también se entregaron dispositivos adicionales. Fuente: Difusión.
Los equipos se distribuirán en diversas sedes judiciales y también se entregaron dispositivos adicionales. Fuente: Difusión.

Un total de 78 computadoras de última generación fueron entregadas por la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, a magistrados y personal judicial que forman parte de los juzgados del EJE No Penal, como parte de sus gestiones para contribuir al fortalecimiento del servicio de justicia en la región.

Durante la significativa ceremonia, la titular Cecilia León indicó que esta entrega simboliza el compromiso permanente con la modernización institucional, la eficiencia en la gestión judicial y, sobre todo, con brindar a la ciudadanía un servicio de justicia más oportuno, transparente y accesible.

Somos conscientes de que los desafíos que enfrentamos en la administración de justicia no solo implican vocación y responsabilidad, sino también condiciones adecuadas de trabajo que permitan desarrollar nuestras funciones con mayor eficacia”, expresó la doctora León Velásquez. 

Asimismo, enfatizó en que la implementación y renovación de los equipos tecnológicos constituye una inversión necesaria para optimizar los procesos, fortalecer la gestión digital de expedientes y continuar avanzando hacia una justicia más ágil y moderna.

Desde esta Presidencia continuaremos trabajando para gestionar mejoras en la infraestructura tecnológica porque estamos convencidos de que cada acción que implementamos repercute directamente en la calidad del servicio que brindamos a la sociedad”, puntualizó la presidenta de la Corte.

Los nuevos equipos tecnológicos fueron distribuidos a las sedes judiciales de Cartavio, La Esperanza, Parcoy, Virú, CISAJ-El Porvenir, así como al Módulo Judicial Integrado en Violencia, Módulo Corporativo Civil, y al Módulo Corporativo de Procesos Contencioso-Administrativo, Laboral y Previsional, con la finalidad de coadyuvar a una mejor atención de los procesos que se tramitan en los juzgados de dichas dependencias.

Además, se realizó la entrega de una computadora destinada al Centro de Distribución General, así como de un ordenador y un escáner de alto rendimiento para el Archivo Descentralizado, con el propósito de fortalecer y optimizar los procesos de gestión documental.

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