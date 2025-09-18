HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

IV Jornada de Capacitación para jueces de paz de CSJAR fue exitosa

Se abordaron temas de violencia familiar y ejecución de actas de conciliación.

En la IV jornada se abordaron temas de violencia contra la mujer y protección. Fuente: Difusión.
El programa de capacitación que tiene previsto realizar la Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz para fortalecer las capacidades de los jueces de paz del distrito judicial de Arequipa, continúa desarrollándose con éxito. Se cumplió la IV jornada relacionada básicamente a temas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar y la ejecución de actas de conciliación.

Durante la jornada sobre “Violencia contra la mujer e integrantes del grupo Familiar en el ámbito penal”, expuso la jueza Angela Flores Flores, titular dell 4º Juzgado Penal Unipersonal de Paucarpata - especializado en violencia. Sobre el mismo tema pero en el campo de protección, disertó el juez, Giancarlo Torreblanca Gonzáles, juez del 5º Juzgado de Familia – sub especialidad en violencia familiar.

En tanto, sobre la ”Ejecución de actas de conciliación en pensión de alimentos: casos más recurrentes”, explicó el Abog. Alexis Alvarez Cornejo, capacitador oficial de conciliación y asistente del 3° juzgado de Paz Letrado Civil de la CSJAR; sobre el mismo tema, aportó igualmente el Abog. Jimmy Luna Mazuelos, especialista legal del Módulo de Juzgados de Paz Letrado – Familia de la CSJAR.

Esta jornada académica fue matizada con pausas activas dirigidas por la couch, Carmen Durand y una presentación musical del juez, Reynaldo Tantalean Odar y la servidora judicial, Ana Arenas.

