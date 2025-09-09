Escolares de Islay recibieron charlas contra el ciberbullying

Gracias a la preocupación de jueces y servidores del Módulo Judicial Integrado de Violencia Familiar de la Corte de Arequipa, tres centros educativos de la provincia de Islay se beneficiaron con charlas para prevenir el acoso sexual, ciberbullying, y violencia familiar.

Estas actividades de prevención fueron realizadas en las instituciones educativas Virgen de Fátima y Francisco López de Romaña, ambas pertenecientes al distrito de Dean Valdivia; además del colegio Mercedes Manrique Fuentes de Mollendo.

Las acciones de prevención fueron coordinadas por el juez, William Javier Vera Bedregal del juzgado de Protección de Islay – Mollendo. En estas charlas, la educadora, Elvia Silva Navarro, dio a conocer la ruta que sigue una denuncia de violencia en los entes responsables de estos procesos.

Por su parte, el psicólogo Walter Gonzales Salazar, explicó las graves consecuencias que genera el bullying, ciberbullying y acoso sexual en la salud mental de los estudiantes. Finalmente, Luis Gonzales Paz, en su calidad se secretario técnico de la Comisión de Justicia de Genero de la Corte de Arequipa, explicó los estereotipos de género y alcances de la Ley 30364 que Previene, Sanciona y Erradica la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar.