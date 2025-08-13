HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Módulo penal de violencia de Arequipa realiza más de 25 audiencias en una jornada maratónica en La Joya

Juzgado resolvió casos de agresiones en contra de mujeres e integrantes del grupo familiar.

Esta actividad busca acercar los servicios judiciales a la comunidad. Fuente: Difusión.
Esta actividad busca acercar los servicios judiciales a la comunidad. Fuente: Difusión.

Como parte de las actividades por su mes de aniversario, el Módulo Penal de Violencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa realizó audiencias fuera del despacho judicial, trasladándose al distrito de La Joya, para resolver procesos por delitos de agresiones en contra de mujeres e integrantes del grupo familiar logrando emitir sentencias en un solo día.

La jornada maratónica de audiencias fue emprendida por la jueza del 5to Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, que está a cargo de la jueza Crisley Herrera Claure.

Durante la actividad extraordinaria, la magistrada invocó a los sentenciados a reflexionar sobre sus actos y la importancia de erradicar la violencia en todas sus formas en dicho distrito.

En total se desarrollaron más de 25 audiencias para la resolución de los procesos por violencia, las mismas que se efectuaron con el apoyo de los servidores Víctor Fuentes, María Vega, Juan Romero y Leonidas Rojas y Yelsin Pérez.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del Módulo Penal de Violencia de Arequipa con la celeridad procesal y la atención oportuna a las víctimas, acercando los servicios judiciales a la ciudadanía y contribuyendo a una justicia más eficiente y cercana.

