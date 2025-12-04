Corte Superior de Justicia de Cajamarca: pionera en atención a personas con discapacidad visual desde el 2018

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca reafirma su liderazgo nacional en materia de accesibilidad, destacando el trabajo sostenido que desde el año 2018 desarrolla para garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas con discapacidad visual, mediante la implementación del servicio de impresión en sistema braille, pionero en el Poder Judicial.

Cajamarca fue el primer Distrito Judicial del país en contar con una impresora braille para uso judicial, permitiendo que los usuarios con discapacidad visual accedan a notificaciones, resoluciones, documentos procesales y textos de interés, fortaleciendo así su autonomía y su derecho a la información.

Este importante avance se inició durante la gestión del expresidente Dr. Gustavo Álvarez Trujillo, quien además dispuso que el servicio sea ofrecido a las Cortes Superiores de la macrorregión norte: Chimbote, La Libertad, Lambayeque y Piura.

En la actualidad, bajo la gestión 2025 del presidente Dr. Ricardo Saenz Pascual, la Corte de Cajamarca consolida y fortalece este compromiso institucional, asegurando la continuidad, mantenimiento y ampliación del servicio. Su administración impulsa políticas de accesibilidad que buscan eliminar barreras y brindar una atención cada vez más inclusiva para personas en situación de vulnerabilidad.

Se permite a los usuarios acceder a notificaciones y documentos procesales, promoviendo su autonomía e inclusión. Fuente: Difusión.

Un dato significativo es el nivel de atención que brinda la institución:

Cada semana, el servicio judicial atiende en promedio a 2 personas con discapacidad visual.

Además, entre 1 y 2 personas por día acuden a la Corte con otras discapacidades, quienes también reciben orientación especializada y un acompañamiento oportuno para el acceso a los servicios judiciales.

Estas cifras evidencian el uso real, constante y necesario de los mecanismos de accesibilidad implementados desde Cajamarca.

Desde su presentación oficial en 2018, cuando el ciudadano William Juárez Correa fue el primero en leer un documento judicial mediante el sistema braille, este servicio se ha convertido en un referente nacional, demostrando que la tecnología inclusiva impacta directamente en la vida de los usuarios.

Siete años después, Cajamarca continúa liderando y reafirma que hacer justicia también implica eliminar barreras y garantizar que todos los ciudadanos accedan a la información en igualdad de condiciones.