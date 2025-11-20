Corte de Cajamarca presente en el Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica

La Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, integrada por el presidente Ricardo Saenz Pascual, el juez superior Gustavo Álvarez Trujillo, la jueza de familia Fanny Torres Villavicencio y Juan Carlos Liza Olivos como Secretario Técnico, participa activamente en Huaraz durante el XII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica y el V Encuentro Nacional de Presidentes de Cortes Superiores y responsables de Comisiones Distritales de Acceso a la Justicia, que desarrolla en Huaraz del 19 al 21 de noviembre.

Un espacio fundamental para seguir fortaleciendo las políticas de acceso a la justicia y garantizar una atención cercana, inclusiva y eficiente para todas y todos.