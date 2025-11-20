HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica
Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     
Judicialidad

Corte de Cajamarca presente en el Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica

La Corte Superior de Justicia de Cajamarca participa en el XII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales en Huaraz, un espacio clave para fortalecer las políticas de acceso a la justicia y mejorar la atención inclusiva y eficiente en el país.


Delegación de la Corte de Cajamarca presente en el XII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales en Huaraz.
Delegación de la Corte de Cajamarca presente en el XII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales en Huaraz.

La Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, integrada por el presidente Ricardo Saenz Pascual, el juez superior Gustavo Álvarez Trujillo, la jueza de familia Fanny Torres Villavicencio y Juan Carlos Liza Olivos como Secretario Técnico, participa activamente en Huaraz durante el XII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica y el V Encuentro Nacional de Presidentes de Cortes Superiores y responsables de Comisiones Distritales de Acceso a la Justicia, que desarrolla en Huaraz del 19 al 21 de noviembre.
Un espacio fundamental para seguir fortaleciendo las políticas de acceso a la justicia y garantizar una atención cercana, inclusiva y eficiente para todas y todos.

Notas relacionadas
Corte Superior de Justicia de Cajamarca emite condena de 14 años contra agresor que violó a su expareja

Corte Superior de Justicia de Cajamarca emite condena de 14 años contra agresor que violó a su expareja

LEER MÁS
La Corte de Sullana destaca avances en gestión, acceso a la justicia y lucha contra la corrupción

La Corte de Sullana destaca avances en gestión, acceso a la justicia y lucha contra la corrupción

LEER MÁS
Corte de La Libertad y Municipalidad Provincial de Pacasmayo firman convenio interinstitucional para construir nueva sede judicial

Corte de La Libertad y Municipalidad Provincial de Pacasmayo firman convenio interinstitucional para construir nueva sede judicial

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Lambayeque presente en el XII encuentro internacional de poderes judiciales de Perú e Iberoamérica y XIV encuentro nacional de acceso a la justicia

Corte de Lambayeque presente en el XII encuentro internacional de poderes judiciales de Perú e Iberoamérica y XIV encuentro nacional de acceso a la justicia

LEER MÁS
Juzgado de la Unidad Piloto de Flagrancia dicta prisión preventiva contra reincidente por violento robo de celular en Cajamarca

Juzgado de la Unidad Piloto de Flagrancia dicta prisión preventiva contra reincidente por violento robo de celular en Cajamarca

LEER MÁS
Jueza dicta 9 meses de prisión preventiva contra asaltantes; uno de ellos fugó de la comisaría y es buscado a nivel nacional

Jueza dicta 9 meses de prisión preventiva contra asaltantes; uno de ellos fugó de la comisaría y es buscado a nivel nacional

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Cajamarca emite condena de 14 años contra agresor que violó a su expareja

Corte Superior de Justicia de Cajamarca emite condena de 14 años contra agresor que violó a su expareja

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Judicialidad

Corte de Lambayeque presente en el XII encuentro internacional de poderes judiciales de Perú e Iberoamérica y XIV encuentro nacional de acceso a la justicia

Juzgado de la Unidad Piloto de Flagrancia dicta prisión preventiva contra reincidente por violento robo de celular en Cajamarca

Jueza dicta 9 meses de prisión preventiva contra asaltantes; uno de ellos fugó de la comisaría y es buscado a nivel nacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025