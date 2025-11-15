Corte de La Libertad y Municipalidad Provincial de Pacasmayo firman convenio interinstitucional para construir nueva sede judicial

Muy pronto, la Corte Superior de Justicia de La Libertad contará con el expediente técnico que permitirá la construcción de una sede judicial moderna y acorde a las necesidades de la población en el distrito de San Pedro de Lloc. Esto será posible gracias al nuevo convenio de cooperación interinstitucional que ha firmado la presidenta Cecilia Milagros León Velásquez y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, Elmer León Pairazamán.

A través de este convenio, orientado al mejoramiento de los servicios de administración de justicia de los órganos jurisdiccionales de la sede judicial de San Pedro de Lloc, la Corte de La Libertad ha conseguido que la Municipalidad de Pacasmayo se comprometa a elaborar no solo el expediente técnico del proyecto, sino también a gestionar el financiamiento necesario para ejecutar esta importante obra de inversión pública, en beneficio de los ciudadanos de la provincia.

Al respecto, la titular Cecilia León remarcó que este esfuerzo conjunto es un hito importante para la descentralización de la justicia en la región. Además, agradeció a la autoridad edil por la apertura y la disposición para coadyuvar al fortalecimiento del servicio de justicia en su provincia, mediante la futura construcción de la nueva sede en el terreno propio de la Corte de La Libertad.

“Esta gran iniciativa beneficiará a la familia judicial y a toda la comunidad pacasmayina. Como sabemos, San Pedro de Lloc no cuenta con una dependencia propia del Poder Judicial; por tanto, requerimos no solamente tener un ambiente propio, sino también adecuado para brindar un servicio de justicia accesible”, sostuvo la presidenta.

Se ha proyectado que la nueva sede que se edificará cerca al centro cívico de San Pedro de Lloc, albergue a los cinco órganos jurisdiccionales existentes en Pacasmayo, con el objetivo de consolidar la justicia en un solo espacio, y acercar el servicio a los ciudadanos de la provincia.

Por su parte, el alcalde Elmer León resaltó los esfuerzos que viene realizando la presidenta Cecilia León para ofrecer no solo una justicia célere sino también cercana, especialmente en la provincia de Pacasmayo. “Se ha firmado esta alianza estratégica para contribuir con la Corte y se logre la ejecución del proyecto de inversión de la nueva sede en San Pedro de Lloc, bajo la buena política de poder mejorar la atención judicial”, expresó.

Finalmente, la autoridad edil de Pacasmayo ratificó su compromiso para gestionar el presupuesto que permita la construcción de la moderna sede judicial que contará con espacios adecuados y accesibles para todo el público usuario.

“Contar con una infraestructura adecuada también contribuirá a que los magistrados y el personal pueda brindar una mejor atención a nuestra población. Como gobierno local estamos en la obligación de ofrecer toda la ayuda posible para ejecutar proyectos que beneficien a la comunidad”, enfatizó el alcalde León Pairazamán.

Cabe indicar que, este nuevo convenio marca el inicio de futuras gestiones que permitan la realización de otras acciones en favor de un servicio de justicia más eficiente, humano, cercano y transparente para los usuarios de la provincia de Pacasmayo.