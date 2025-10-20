Equipo Multidisciplinario de la Corte de Lambayeque supera distancias para atender casos de familias vulnerables

El equipo multidisciplinario de la CSJLA está conformado por dieciséis profesionales de distintas especialidades, entre ellos, psicólogos, trabajadoras sociales y un médico, que cumplen una labor esencial de apoyo técnico a los juzgados de familia en todo el distrito judicial. Así lo explicó la doctora María Lorenit Díaz Briceño, médica especialista en salud familiar, durante su participación en el programa de entrevistas “Yaykuna Judicial”.

La profesional destacó que estos equipos operan en diversas sedes, entre ellas Chiclayo, José Leonardo Ortiz, Lambayeque y Jaén, y que su trabajo trasciende las oficinas. “Llegamos hasta las zonas más recónditas para atender a la población vulnerable. No solo elaboramos informes, también acompañamos a las personas, a las familias y a las comunidades en su realidad”.

Díaz Briceño explicó que el equipo multidisciplinario actúa antes, durante y después del proceso judicial, realizando visitas domiciliarias, evaluaciones psicológicas y valoraciones sociales que permiten a los jueces contar con una mirada integral de cada caso. “Nuestra labor es verificar que las órdenes judiciales se cumplan y que las familias realmente brinden el apoyo necesario”, comentó.

Asimismo, resaltó la importancia de la labor psicológica, que “evalúa el bienestar emocional y psicológico de la persona y su entorno familiar mediante entrevistas, pruebas y observaciones conductuales, con empatía y profesionalismo”. Sobre el trabajo social, precisó que “sus visitas permiten observar directamente la dinámica familiar, las condiciones de vivienda y el entorno, lo que ofrece una perspectiva más amplia a los jueces”.

Díaz Briceño también abordó los desafíos logísticos y climáticos que enfrentan los profesionales al trasladarse a zonas alejadas como Cañaris, Incahuasi, Penachí, Sócota, Cutervo o San Ignacio, donde realizan su labor “con la mejor convicción, empatía y compromiso con el bienestar de la población”.

A pesar de las dificultades, destacó que el 75 % del equipo multidisciplinario viene cumpliendo con las metas institucionales.