HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
TC se trae abajo caso cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko
TC se trae abajo caso cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko     TC se trae abajo caso cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko     TC se trae abajo caso cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko     
Judicialidad

Equipo Multidisciplinario de la Corte de Lambayeque supera distancias para atender casos de familias vulnerables

El equipo multidisciplinario de la CSJLA, conformado por dieciséis profesionales, brinda apoyo técnico a los juzgados de familia en diversas sedes de Lambayeque y Jaén.

A pesar de enfrentar desafíos logísticos, el 75 % del equipo cumple sus metas. Fuente: Difusión.
A pesar de enfrentar desafíos logísticos, el 75 % del equipo cumple sus metas. Fuente: Difusión.

El equipo multidisciplinario de la CSJLA está conformado por dieciséis profesionales de distintas especialidades, entre ellos, psicólogos, trabajadoras sociales y un médico, que cumplen una labor esencial de apoyo técnico a los juzgados de familia en todo el distrito judicial. Así lo explicó la doctora María Lorenit Díaz Briceño, médica especialista en salud familiar, durante su participación en el programa de entrevistas “Yaykuna Judicial”.

La profesional destacó que estos equipos operan en diversas sedes, entre ellas Chiclayo, José Leonardo Ortiz, Lambayeque y Jaén, y que su trabajo trasciende las oficinas. “Llegamos hasta las zonas más recónditas para atender a la población vulnerable. No solo elaboramos informes, también acompañamos a las personas, a las familias y a las comunidades en su realidad”.

Díaz Briceño explicó que el equipo multidisciplinario actúa antes, durante y después del proceso judicial, realizando visitas domiciliarias, evaluaciones psicológicas y valoraciones sociales que permiten a los jueces contar con una mirada integral de cada caso. “Nuestra labor es verificar que las órdenes judiciales se cumplan y que las familias realmente brinden el apoyo necesario”, comentó.

Asimismo, resaltó la importancia de la labor psicológica, que “evalúa el bienestar emocional y psicológico de la persona y su entorno familiar mediante entrevistas, pruebas y observaciones conductuales, con empatía y profesionalismo”. Sobre el trabajo social, precisó que “sus visitas permiten observar directamente la dinámica familiar, las condiciones de vivienda y el entorno, lo que ofrece una perspectiva más amplia a los jueces”.

Díaz Briceño también abordó los desafíos logísticos y climáticos que enfrentan los profesionales al trasladarse a zonas alejadas como Cañaris, Incahuasi, Penachí, Sócota, Cutervo o San Ignacio, donde realizan su labor “con la mejor convicción, empatía y compromiso con el bienestar de la población”.

A pesar de las dificultades, destacó que el 75 % del equipo multidisciplinario viene cumpliendo con las metas institucionales.

Notas relacionadas
Lambayeque: Detectan presunto ‘pitufeo’ en la compra de combustible

Lambayeque: Detectan presunto ‘pitufeo’ en la compra de combustible

LEER MÁS
Dr. Edgardo Asenjo Tamay juró como Juez Supernumerario del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque

Dr. Edgardo Asenjo Tamay juró como Juez Supernumerario del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque

LEER MÁS
Corte de Lambayeque celebró el VII aniversario del Módulo Judicial Integrado en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar

Corte de Lambayeque celebró el VII aniversario del Módulo Judicial Integrado en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jueces de Paz Escolares impulsan feria de servicios sociales y conciencia ambiental en Bambamarca: justicia, educación y medioambiente se unen por una comunidad más justa y sostenible

Jueces de Paz Escolares impulsan feria de servicios sociales y conciencia ambiental en Bambamarca: justicia, educación y medioambiente se unen por una comunidad más justa y sostenible

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Señor de los Milagros EN VIVO, tercer recorrido: sigue la ruta de la procesión este domingo 19 de octubre

Natalia Salas revela cómo reaccionó a la dura noticia de que el cáncer volvió: “Me asuste al inicio"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Judicialidad

Dr. Edgardo Asenjo Tamay juró como Juez Supernumerario del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque

Corte de Lambayeque celebró el VII aniversario del Módulo Judicial Integrado en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar

Unidad de Flagrancia: seis meses de prisión preventiva para sujetos que asaltaron a censista en Pimentel

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Poder Judicial ordena la libertad de los 4 manifestantes detenidos durante la marcha del 15 de octubre

Fiscalía intentó encarcelar a 4 manifestantes por participar de marcha del 15 de octubre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025