Módulo de Justicia de Motupe celebra 25 años con resultados sobresalientes en productividad judicial

El Módulo Básico de Justicia de Motupe celebró sus 25 años con una ceremonia presidida por el Dr. César William Bravo Llaque, resaltando su desempeño en el Semáforo de Producción de setiembre de 2025.

El presidente de la Corte destacó la labor de los magistrados y servidores judiciales. Fuente: Difusión.
El Módulo Básico de Justicia (MBJ) de Motupe conmemoró sus 25 años de creación e implementación con una ceremonia especial encabezada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, quien resaltó los resultados sobresalientes alcanzados por esta sede judicial en el reciente Semáforo de Producción del mes de setiembre de 2025.

El acto central se desarrolló en la sede judicial ubicada en la avenida El Maestro N.º 895, iniciando con el izamiento del Pabellón Nacional, que estuvo a cargo del Dr. César William Bravo Llaque, acompañado por la Dra. Flor Maribel Mendoza Cueva, jueza decana y titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Motupe, y por el abogado Tomás Ballena Custodio, secretario judicial que el próximo 20 de octubre cumplirá 28 años de servicios en el Poder Judicial.

En su discurso, el presidente de la Corte destacó que los juzgados del Módulo de Motupe vienen mostrando un desempeño ejemplar y sostenido, que refleja el compromiso, responsabilidad y sensibilidad de los magistrados y servidores judiciales con la ciudadanía. Subrayó que el trabajo en el Poder Judicial no se basa en hacer favores, sino en cumplir con el deber de servir con eficiencia y empatía a quienes buscan justicia.

De acuerdo con los resultados estadísticos del Semáforo de Producción, los órganos jurisdiccionales de Motupe alcanzaron un desempeño destacado:

  • El Juzgado Penal Unipersonal registró 141.80 % y el Juzgado de Investigación Preparatoria, 153.88 %, ambos con la calificación de “Muy Bueno”.
  • El Juzgado de Paz Letrado obtuvo 88.58 %, también calificado como “Muy Bueno”.
  • El Juzgado de Familia alcanzó 81.01 % y el Juzgado Civil, 73.67 %, ambos con la calificación de “Cumplió”.

Asimismo, el reporte señala que el avance promedio de meta anual general es de 72.7 %, lo que evidencia un cumplimiento sostenido de los objetivos institucionales y el compromiso del personal jurisdiccional y administrativo por garantizar una justicia eficaz y oportuna.

