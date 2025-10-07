Corte de Lambayeque: juez especialista capacita a periodistas en extinción de dominio como herramienta contra el crimen

En el marco de una jornada académica organizada en el Colegio de Periodistas de Lambayeque, como antesala a las celebraciones por el Día del Periodista, el juez Jorge Luis Rojas Cruz, especialista en Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, explicó los alcances de esta institución jurídica, destacando que se trata de una herramienta fundamental del Estado para combatir la criminalidad y prevenir futuros actos ilícitos.

Durante su ponencia, el magistrado comparó las diferencias entre la justicia penal y la justicia de extinción de dominio, subrayando que mientras la primera se centra en la responsabilidad de la persona procesada, la segunda recae directamente sobre los bienes de origen o destino ilícito, independientemente de que exista una condena penal previa.

Rojas Cruz resaltó que la extinción de dominio es un proceso autónomo, independiente de los juicios penales o civiles, que permite trasladar a la esfera del Estado los bienes vinculados a delitos como terrorismo, narcotráfico, corrupción, extorsión y secuestro, sin indemnización ni contraprestación alguna al requerido o terceros, salvo los derechos de buena fe.

Asimismo, explicó que el estándar probatorio en esta materia se basa en el balance de probabilidades, y que la carga de la prueba recae en quien se encuentra en mejor posición de acreditar el origen lícito de sus bienes. “La extinción de dominio no persigue a la persona, sino al bien utilizado como objeto, instrumento o efecto de un ilícito penal”, enfatizó.

En su intervención, también hizo referencia a los compromisos internacionales asumidos por el Perú a través de convenios de Naciones Unidas contra la corrupción, el tráfico ilícito de drogas y la delincuencia organizada transnacional, los cuales sirven de fundamento a la Ley de Extinción de Dominio (Decreto Legislativo 1373).

Finalmente, el juez Rojas Cruz señaló que el objetivo de este proceso es desincentivar la criminalidad, proteger los derechos de terceros de buena fe y consolidar un sistema de justicia más eficiente frente al crimen organizado, reiterando que “la corrupción y la criminalidad son como una bola de nieve: si no se detienen a tiempo, crecen hasta volverse imparables”.

La actividad contó con la participación de periodistas de distintos medios de comunicación de la región, a quienes se les brindó información clara y especializada para fortalecer su labor informativa en beneficio de la ciudadanía.

Por su parte, la decana del Colegio de Periodistas de Lambayeque, Rosa Chambergo Montejo, resaltó la trascendencia de que los comunicadores accedan a capacitaciones de nivel especializado, señalando que “el periodismo responsable necesita estar respaldado por conocimientos sólidos, especialmente en temas tan sensibles como la lucha contra la criminalidad y la defensa de la legalidad”.

Asimismo, expresó su reconocimiento al Dr. Jorge Luis Rojas Cruz, a quien calificó como un referente académico y profesional en la materia, destacando que su aporte contribuye significativamente a fortalecer la labor periodística y a enriquecer el debate público en beneficio de la ciudadanía.

Con esta jornada académica, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con la difusión del conocimiento jurídico y con la formación de profesionales que, desde sus distintos ámbitos, contribuyan a consolidar una sociedad más informada, justa y comprometida con la legalidad.