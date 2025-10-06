HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

16 de octubre: Corte de Lambayeque inaugurará el primer laboratorio de criminalística y forense del país

Este moderno laboratorio contará con tecnología avanzada en biología forense, toxicología, balística y análisis de evidencias, mejorando la precisión en las investigaciones.

La nueva infraestructura permitirá reducir los tiempos de procesamiento de pruebas. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de la Unidad de Flagrancia, inaugurará este 16 de octubre el primer laboratorio de criminalística y forense a nivel nacional, consolidándose como pionera en la implementación de infraestructura y equipos especializados al servicio de la justicia.

Este moderno espacio contará con tecnología avanzada en áreas como biología forense, toxicología, balística y análisis de evidencias, lo que permitirá garantizar mayor celeridad, objetividad y precisión en la investigación de los delitos cometidos en flagrancia.

La nueva infraestructura fortalecerá la lucha contra la criminalidad en la región. Fuente: Difusión.

Su puesta en funcionamiento constituye un avance trascendental, pues reducirá significativamente los tiempos de procesamiento de pruebas periciales y fortalecerá la lucha contra la criminalidad en la región.

Asimismo, esta innovación refuerza el compromiso institucional con la modernización del sistema de justicia, asegurando que los operadores, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y Defensa Pública, cuenten con herramientas técnicas de última generación para sustentar sus actuaciones.

Lambayeque será un referente en investigación criminal. Fuente: Difusión.

Con este logro, Lambayeque se convierte en referente nacional en materia de investigación criminal, demostrando que la articulación entre gestión judicial, tecnología y pericia científica es clave para brindar respuestas rápidas, confiables y al servicio de la ciudadanía.

