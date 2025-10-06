Corte de Lambayeque participa en el III Encuentro de Módulos Especializados de Protección y Sanción

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque estuvo presente en el III Encuentro de los Módulos Especializados de Protección y Sanción de los Distritos Judiciales a cargo del Programa Presupuestal orientado a Resultados (PPoR), evento que reunió a especialistas y autoridades judiciales con el fin de fortalecer las capacidades de gestión y el uso eficiente de los recursos asignados a dichos módulos.

La jornada contó con la participación de autoridades y especialistas nacionales quiénes acompañaron el desarrollo de los diversos temas expuestos. Representando a la Corte de Lambayeque estuvieron presentes la Dra. Daysi Bravo Gamarra, jueza coordinadora del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la CSJLA; la Dra. Blanca del Pilar Cavero Laca, administradora del citado Módulo; y el Lic. Freddy Díaz Castillo, gerente de Administración Distrital de la CSJLA.

Este evento reunió a autoridades y especialistas para abordar temas como la Ley 30364 y la reducción de la violencia. Fuente: Difusión.

El programa académico se inició con la ponencia de la Dra. Elvia Barrios Alvarado, sobre “El análisis de la Ley 30364 a diez años de su vigencia”. Posteriormente, la Mg. Silvia Rosario Loli Espinoza expuso la “Evolución del Programa Presupuestal orientado a Resultados para la Reducción de la Violencia contra la Mujer (PPoR RVcM 1002)”.

Otros temas desarrollados fueron: “Ética e Integridad en la Función Pública”, a cargo del Lic. Alejandro Agustín Ponce San Román, de la Unidad Funcional de Integridad Institucional de SERVIR; y “El Sistema de Control Interno y su impacto en la mejora de la calidad del servicio de justicia”, presentado por la MBA Solange del Rocío Pérez Montero, Subgerenta de Prevención e Integridad (e) de la Contraloría General de la República.

Con ponencias de destacados expertos, la jornada reafirmó el compromiso de la Corte de Lambayeque. Fuente: Difusión.

En la segunda parte, se abordaron temas vinculados al seguimiento y monitoreo de la gestión presupuestal, expuesto por Tanny Blanco López; la “Gestión de las Contrataciones del Estado”, a cargo del Mg. Esteban Manuel López Ruesta, Subgerente de Abastecimiento del Poder Judicial; y finalmente, la ponencia “Despacho corporativo en el Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ)”, desarrollada por la Dra. Porfiria Sifuentes Postillos, secretaria técnica del Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal.

Con esta participación, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso en el fortalecimiento de la gestión de los módulos especializados, contribuyendo a la mejora del servicio judicial y a la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar.