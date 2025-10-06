HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     
Judicialidad

Corte de Lambayeque participa en el III Encuentro de Módulos Especializados de Protección y Sanción

La actividad reunió a especialistas y autoridades judiciales para fortalecer la gestión y el uso adecuado de los recursos destinados a la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Se busca fortalecer la gestión y uso eficiente de recursos en el sistema judicial. Fuente: Difusión.
Se busca fortalecer la gestión y uso eficiente de recursos en el sistema judicial. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque estuvo presente en el III Encuentro de los Módulos Especializados de Protección y Sanción de los Distritos Judiciales a cargo del Programa Presupuestal orientado a Resultados (PPoR), evento que reunió a especialistas y autoridades judiciales con el fin de fortalecer las capacidades de gestión y el uso eficiente de los recursos asignados a dichos módulos.

La jornada contó con la participación de autoridades y especialistas nacionales quiénes acompañaron el desarrollo de los diversos temas expuestos. Representando a la Corte de Lambayeque estuvieron presentes la Dra. Daysi Bravo Gamarra, jueza coordinadora del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la CSJLA; la Dra. Blanca del Pilar Cavero Laca, administradora del citado Módulo; y el Lic. Freddy Díaz Castillo, gerente de Administración Distrital de la CSJLA.

Este evento reunió a autoridades y especialistas para abordar temas como la Ley 30364 y la reducción de la violencia. Fuente: Difusión.

Este evento reunió a autoridades y especialistas para abordar temas como la Ley 30364 y la reducción de la violencia. Fuente: Difusión.

El programa académico se inició con la ponencia de la Dra. Elvia Barrios Alvarado, sobre “El análisis de la Ley 30364 a diez años de su vigencia”. Posteriormente, la Mg. Silvia Rosario Loli Espinoza expuso la “Evolución del Programa Presupuestal orientado a Resultados para la Reducción de la Violencia contra la Mujer (PPoR RVcM 1002)”.

Otros temas desarrollados fueron: “Ética e Integridad en la Función Pública”, a cargo del Lic. Alejandro Agustín Ponce San Román, de la Unidad Funcional de Integridad Institucional de SERVIR; y “El Sistema de Control Interno y su impacto en la mejora de la calidad del servicio de justicia”, presentado por la MBA Solange del Rocío Pérez Montero, Subgerenta de Prevención e Integridad (e) de la Contraloría General de la República.

Con ponencias de destacados expertos, la jornada reafirmó el compromiso de la Corte de Lambayeque. Fuente: Difusión.

Con ponencias de destacados expertos, la jornada reafirmó el compromiso de la Corte de Lambayeque. Fuente: Difusión.

En la segunda parte, se abordaron temas vinculados al seguimiento y monitoreo de la gestión presupuestal, expuesto por Tanny Blanco López; la “Gestión de las Contrataciones del Estado”, a cargo del Mg. Esteban Manuel López Ruesta, Subgerente de Abastecimiento del Poder Judicial; y finalmente, la ponencia “Despacho corporativo en el Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ)”, desarrollada por la Dra. Porfiria Sifuentes Postillos, secretaria técnica del Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal.

Con esta participación, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso en el fortalecimiento de la gestión de los módulos especializados, contribuyendo a la mejora del servicio judicial y a la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Notas relacionadas
Lambayeque: comunidades campesinas exigen asfaltado de carretera que beneficiaría a 7 mil personas

Lambayeque: comunidades campesinas exigen asfaltado de carretera que beneficiaría a 7 mil personas

LEER MÁS
Cero corrupción: presidente de la Corte de Lambayeque ratifica transparencia y trayectoria limpia

Cero corrupción: presidente de la Corte de Lambayeque ratifica transparencia y trayectoria limpia

LEER MÁS
Pescadores bloquean la Panamericana Norte en segundo día de protesta en Lambayeque

Pescadores bloquean la Panamericana Norte en segundo día de protesta en Lambayeque

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Lambayeque capacita a Jueces de Paz en temas de violencia familiar y atención a población vulnerable

Corte de Lambayeque capacita a Jueces de Paz en temas de violencia familiar y atención a población vulnerable

LEER MÁS
Dr. Bravo llaque: “El corresponsal judicial debe ser puente entre la justicia y la ciudadanía”

Dr. Bravo llaque: “El corresponsal judicial debe ser puente entre la justicia y la ciudadanía”

LEER MÁS
Corte de Tumbes supervisa obras de reparación y mejoramiento en salas de audiencia del Centro Penitenciario

Corte de Tumbes supervisa obras de reparación y mejoramiento en salas de audiencia del Centro Penitenciario

LEER MÁS
Corte de Lambayeque y Municipalidad de Chiclayo coordinan poda de jardines y ordenamiento de estacionamiento en sede Manuel Huangal Naveda

Corte de Lambayeque y Municipalidad de Chiclayo coordinan poda de jardines y ordenamiento de estacionamiento en sede Manuel Huangal Naveda

LEER MÁS
Unidad de Flagrancia asegura prisión efectiva y sanción comunitaria para dos sujetos involucrados en caso de violación de domicilio

Unidad de Flagrancia asegura prisión efectiva y sanción comunitaria para dos sujetos involucrados en caso de violación de domicilio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Judicialidad

Segundo Juzgado Penal Colegiado impone 20 años de prisión a internos que intentaron fugar del penal de Cajamarca

Poder Judicial de Cajamarca dicta condena de 11 años de prisión por hurto agravado

Operadores de justicia se reúnen para facilitar identificación de extranjeros procesados

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025