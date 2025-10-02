Archivo Central Judicial de Cajamarca: 27 años de servicio, orden y transparencia al servicio de la justicia

El Archivo Central Judicial de Cajamarca, uno de los pilares de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, celebró el 26 de setiembre de 2025 sus 27 años de funcionamiento ininterrumpido, reafirmando su papel como guardián de la memoria judicial y modelo de innovación en el país.

Creado el 26 de setiembre de 1998, este espacio se ha consolidado como un referente nacional de gestión documental, reconocido por su capacidad de modernizar procesos, brindar atención rápida y eficaz a los usuarios, y custodiar con orden y seguridad los expedientes judiciales del distrito judicial de Cajamarca y sus provincias.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Ricardo Sáenz Pascual, destacó que el éxito del Archivo Central se sostiene en una convicción: “El trabajo en equipo”. Subrayó, además, que la actual gestión 2025–2026 tiene como prioridad la digitalización de expedientes, un reto que se viene cumpliendo con firmeza gracias al liderazgo del equipo de archivo, la jefatura de Servicios Judiciales y el compromiso de todos sus trabajadores.

Con un enfoque en la digitalización, el archivo promueve el trabajo en equipo. Fuente: Difusión.

Un modelo que inspira al país

Desde el año 2010, distintas cortes superiores han visitado Cajamarca para conocer de cerca el funcionamiento del Archivo Central, valorando su sala de lectura, atención personalizada y eficiente clasificación de expedientes. Hoy, Cajamarca sigue siendo un modelo digno de imitar, proyectando nuevas capacitaciones y visitas técnicas para compartir su experiencia a nivel nacional.

Gestión moderna y responsable

Este 2025, el Archivo Central también marcó hitos importantes en la gestión documental:

Realizó la depuración de 458 metros lineales de documentos administrativos innecesarios, con autorización del Archivo Regional de Cajamarca, en un acto encabezado por el presidente de la Corte y autoridades regionales.

Alcanzó el segundo lugar a nivel nacional en la Jornada de Eliminación Documental, con más de 210 metros lineales procesados, consolidándose como una de las cortes más activas en la optimización de archivos.

Un legado para la justicia y la comunidad

Se convierte en inspiración para otras cortes superiores, destacando su compromiso con la transparencia y la eficiencia. Fuente: Difusión.

El presidente Ricardo Sáenz Pascual resaltó: “El Archivo Central es la memoria viva de nuestra institución y un símbolo de transparencia, orden y modernidad que fortalece la confianza ciudadana en la justicia”.

Con 27 años de historia, el Archivo Central Judicial de Cajamarca sigue escribiendo páginas de eficiencia y servicio a la comunidad, demostrando que la justicia también se construye con memoria organizada, innovación tecnológica y gestión responsable.