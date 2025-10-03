HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Poder Judicial de Cajamarca dicta condena de 11 años de prisión por hurto agravado

El Poder Judicial de Hualgayoc condena a 11 años y 1 mes de cárcel a Gaby Juulissa Calderón Pérez por el delito de hurto agravado al sustraer bienes del Estado.

El fallo, comunicado hoy, incluye el pago de 5,000 soles como reparación civil. Fuente: Difusión.
El fallo, comunicado hoy, incluye el pago de 5,000 soles como reparación civil. Fuente: Difusión.

El Poder Judicial, a través del Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Hualgayoc – Bambamarca, a cargo del juez Jimmy Arrue Cachay, dictó una condena de 11 años, 1 mes y 10 días de pena privativa de libertad efectiva contra Gaby Juulissa Calderón Pérez, exservidora del Ministerio Público, tras hallarla culpable del delito de hurto agravado en agravio del Estado y de una ciudadana.

Durante el juicio oral, el magistrado valoró las pruebas presentadas y determinó que, el 13 de agosto de 2024, la acusada sustrajo un celular y una laptop de su centro de labores en la Fiscalía de Hualgayoc, disponiendo indebidamente de dichos bienes.

Hoy, jueves 2 de octubre, se realizó el adelanto de fallo, quedando programada la lectura íntegra de la sentencia para el próximo 13 de octubre de 2025.

Además de la condena, el juzgado ordenó el pago de una reparación civil de cinco mil soles a favor de las partes agraviadas.

