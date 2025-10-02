Corte de Cajamarca inicia la cuarta convocatoria de voluntariado 2025 con 70 estudiantes seleccionados

La Corte Superior de Justicia de Cajamarca dio inicio a la cuarta y última convocatoria del voluntariado 2025, programa que permite a jóvenes universitarios y de institutos realizar prácticas preprofesionales y adquirir experiencia en el ámbito judicial.

En esta edición, participaron 162 postulantes, de los cuales fueron seleccionados 70 voluntarios provenientes de diversas carreras como Derecho, Contabilidad, Administración, Psicología, Comunicaciones, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, entre otras especialidades.

El programa se desarrollará del 1 de octubre al 19 de diciembre, y durante este periodo los voluntarios apoyarán en diferentes áreas de la Corte, fortaleciendo sus competencias profesionales y contribuyendo al servicio de justicia en beneficio de la ciudadanía.

La ceremonia de bienvenida destacó el compromiso de los jóvenes con la justicia. Fuente: Difusión.

La ceremonia de bienvenida contó con las palabras de la administradora del Módulo de Familia, Raquel Ocampo Alvarado, mientras que el presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Ricardo Sáenz Pascual, ofreció el mensaje de inauguración, destacando el compromiso de los jóvenes en la mejora del servicio judicial.

Con esta cuarta convocatoria, la Corte de Cajamarca culmina el ciclo de voluntariado del 2025, reafirmando su compromiso de brindar oportunidades de formación y acercar el Poder Judicial a la sociedad.