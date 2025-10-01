HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Magistrados de Lambayeque y Jaén juran como Presidentes de Jurados Electorales Especiales para Elecciones Generales 2026

Treinta y un jueces y juezas tomaron juramento como presidentes de Jurados Electorales Especiales (JEE) en una sesión virtual, liderada por el presidente del JNE, Roberto Burneo.

Las Elecciones Generales 2026 se realizarán el 12 de abril. Fuente: Difusión.
Las Elecciones Generales 2026 se realizarán el 12 de abril. Fuente: Difusión.

Treinta y un jueces y juezas superiores de distintos distritos judiciales del país juraron esta mañana como presidentes de igual número de Jurados Electorales Especiales (JEE), durante una sesión virtual encabezada por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, con la presencia del pleno del tribunal electoral.

En representación de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, prestó juramento el juez superior titular Edilberto José Rodríguez Tanta, quien presidirá el Jurado Electoral Especial de Lambayeque, instancia que tendrá a su cargo fiscalizar la legalidad del sufragio y garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral en esta jurisdicción.

De igual manera, la jueza superior Blanca Lidia Cervera Dávila, asumió la presidencia del Jurado Electoral Especial de Jaén, consolidando el compromiso de la judicatura en la conducción imparcial, técnica y eficiente de los comicios.

Cada JEE está conformado por un juez superior elegido por la Corte de su jurisdicción, un fiscal superior designado por la Junta de Fiscales Superiores y un ciudadano de la localidad seleccionado por sorteo público.

Estos órganos tienen carácter temporal y se crean para un proceso electoral específico. Entre sus funciones está proclamar a los candidatos elegidos, expedir credenciales, fiscalizar la legalidad del sufragio y de los procesos electorales, así como velar por el cumplimiento de las normas y directivas del JNE.

El cargo de los miembros de los JEE se mantiene vigente hasta la proclamación de los candidatos y la entrega de las credenciales correspondientes.

Cabe recordar que las Elecciones Generales 2026 se llevarán a cabo el 12 de abril del próximo año, fecha en la que los ciudadanos elegirán presidente de la república, dos vicepresidentes, diputados, senadores y representantes ante el Parlamento Andino.

