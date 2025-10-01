HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Cajamarca recibe reconocimiento nacional por sus Buenas Prácticas de Ecoeficiencia 2025

La Corte Superior de Justicia de Cajamarca fue galardonada por sus buenas prácticas en ecoeficiencia, reafirmando su compromiso con el medio ambiente y la gestión sostenible.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra la campaña "Implementando una Cultura de Ecoeficiencia". Fuente: Difusión.
La Corte Superior de Justicia de Cajamarca fue reconocida por sus destacadas buenas prácticas en la gestión de la ecoeficiencia 2025, reafirmando su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la optimización de los recursos en el ámbito judicial.

El reconocimiento se dio en el marco de la III Reunión Anual para la Gestión de la Ecoeficiencia en el Poder Judicial, realizada en la ciudad de Piura, evento que abordó los avances en inteligencia artificial y gestión ambiental en el sistema de justicia.

Se discutieron avances en sostenibilidad y tecnología. Fuente: Difusión.

En representación de Cajamarca participó una comisión integrada por Ricardo Montalvo Jave, gerente de la institución, y Yessyca Reyna Rivas, jefa de la Unidad de Administración y Finanzas, quienes sustentaron las prácticas ecoeficientes implementadas en la Corte, destacando el impacto positivo alcanzado en beneficio de la institución y de la comunidad.

Entre las iniciativas desarrolladas este año sobresale la campaña “Implementando una Cultura de Ecoeficiencia”, que incluyó jornadas de sensibilización con afiches y materiales educativos, así como acciones de limpieza y recojo de residuos en parques y jardines, con la activa participación de magistrados, servidores y servidoras judiciales.

De igual manera, se resaltaron importantes avances en la reducción de gastos institucionales, gracias a medidas técnicas y operativas que generaron ahorros significativos:

Este reconocimiento tuvo lugar en la III Reunión Anual para la Gestión de la Ecoeficiencia en el Poder Judicial. Fuente: Difusión.

  • Reducción en el uso de papel: de S/ 378,519.00 en 2024 a S/ 348,158.00 en 2025, logrando un ahorro de S/ 30,361.00.
  • Reducción en tóner y consumibles: de S/ 600,118.00 en 2024 a S/ 579,638.00 en 2025, con un ahorro de S/ 20,480.00.

Otro aporte de alto impacto fue la donación de residuos aprovechables a la Municipalidad Provincial de Cajamarca, acción que contribuye directamente al cuidado ambiental y a la economía circular.

Estos logros son el reflejo del firme compromiso de la presidencia de la Corte de Cajamarca, a cargo de Ricardo Sáenz Pascual, quien respalda con decisión la implementación de políticas ecoeficientes. Asimismo, se reconoció el trabajo articulado de la Unidad de Administración y Finanzas, el Comité de Ecoeficiencia y todo el personal judicial.

