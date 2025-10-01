HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Juez Superior Luis Alberto Sánchez López juramenta como Presidente del Jurado Electoral Especial de Chota para elecciones generales 2026

Ante el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

El JEE de Chota, junto a otros tribunales locales, busca asegurar un proceso electoral transparente. Fuente: Difusión.
El JEE de Chota, junto a otros tribunales locales, busca asegurar un proceso electoral transparente. Fuente: Difusión.

El juez superior Luis Alberto Sánchez López juramentó esta mañana como presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Chota, en ceremonia virtual realizada ante el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, con la participación del pleno del tribunal electoral.

El JEE de Chota tendrá la misión de administrar justicia electoral en primera instancia durante las Elecciones Generales 2026, programadas para el 12 de abril. Estos órganos son de carácter temporal y se instalan para cada proceso electoral, manteniéndose en funciones hasta la proclamación de los candidatos y la entrega de las respectivas credenciales.

Tras asumir la presidencia del JEE, el juez Sánchez López tomó juramento a los integrantes del pleno: la fiscal superior Francisca del Carmen Paredes Céspedes como segundo miembro, la ciudadana Mirian René Burga Zavaleta como tercer miembro, y al secretario del colegiado, el abogado Pedro Paolo Valdiviezo Espino.

Cabe destacar que el próximo 17 de noviembre se instalarán también los tribunales electorales de Cajamarca y Lima Centro 2, los cuales se sumarán a los 27 JEE ya en funciones en diversas jurisdicciones del país, con el propósito de garantizar el desarrollo oportuno y transparente del proceso electoral en curso.

