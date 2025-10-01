HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de Lambayeque ordena prisión preventiva por violación sexual de menor universitaria

La medida coercitiva, dictada por un plazo de nueve meses, busca asegurar la presencia del investigado durante el proceso penal y garantizar el desarrollo de las diligencias en el marco de la investigación por violación sexual en agravio de una menor de edad.

El juez resolvió la medida y ordenó el traslado de A. S. S. B. al penal correspondiente. Fuente: Difusión.
El juez resolvió la medida y ordenó el traslado de A. S. S. B. al penal correspondiente. Fuente: Difusión.

El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a cargo del juez Reynaldo Leonardo Carrillo, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva presentado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo contra A. S. S. B., investigado por el delito de violación sexual en agravio de una menor de edad.

Durante la audiencia pública, realizada de manera virtual a través de Google Meet, la fiscal provincial Dra. Karen Ruth Padilla Tenorio sustentó el pedido de prisión preventiva por el plazo de nueve meses, señalando los fundamentos de su solicitud. Por su parte, la defensa técnica del imputado, a cargo del abogado Dr. Juan Manuel Carrasco Millones, se opuso al requerimiento fiscal, exponiendo sus argumentos.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos habrían ocurrido en una conocida universidad, donde el imputado habría aprovechado las circunstancias para cometer la presunta agresión.

Las partes ejercieron el derecho de réplica y dúplica, tras lo cual el investigado también hizo uso de la palabra. Concluido el debate, el magistrado resolvió imponer la medida de prisión preventiva por nueve meses contra A. S. S. B.

Asimismo, el órgano jurisdiccional dispuso cursar los oficios correspondientes a la Policía Judicial y al INPE para el traslado e internamiento del imputado en el establecimiento penitenciario que corresponda.

En el mismo acto, se notificó a las partes procesales. El Ministerio Público expresó su conformidad con la decisión, mientras que la defensa del imputado interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido en los plazos de ley.

