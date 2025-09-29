HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Judicialidad

La República es designado diario Judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad para el periodo 2025-2026

Diario La República es el nuevo diario Judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad desde el 1ero de octubre 2025

La propuesta de La República presentó 139 hojas y obtuvo el puntaje máximo en criterios como propuesta económica. Foto: Difusión
La propuesta de La República presentó 139 hojas y obtuvo el puntaje máximo en criterios como propuesta económica. Foto: Difusión

La Corte Superior de Justicia de La Libertad designó al diario La República, como el diario Judicial para el periodo 2025-2026, tras el proceso público de selección realizado el 29 de septiembre de 2025 en una Sesión de Sala Plena en la ciudad de Trujillo.

El acto se llevó a cabo desde las 15:20 horas hasta las 18:20 en el auditorio de la sede de Natasha Alta, con la presencia de la comisión distrital de selección integrada por los magistrados Manuel Rodolfo Sosaya López (presidente), Félix Enrique Ramírez Sánchez y Hubert Edison Asencio Díaz, junto al licenciado Henry David Congora Ortiz y el secretario técnico Jorge Martín Bazán Zapata. La notaria pública Dra. Deysi Flor Vásquez Caspita certificó el procedimiento.

PUEDES VER: Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

lr.pe

En esta convocatoria participaron tres empresas: Grupo Editorial Panorama S.A.C., Grupo La República Publicaciones S.A. y Empresa Editora Nuevo Norte S.A.C. Tras la apertura y evaluación de sobres, la comisión determinó que solo la propuesta de La República cumplía con los requisitos exigidos en las bases, mientras que las demás fueron descalificadas por no acreditar adecuadamente las ventas netas en el ámbito territorial del distrito judicial de La Libertad ni presentar anexos obligatorios como indica la base.

La propuesta de La República presentó 139 hojas y obtuvo el puntaje máximo en criterios como propuesta económica, precio por ejemplar, cobertura geográfica, difusión complementaria en radio y televisión, modelo de separata especial y servicio de impresión institucional. Con ello, se le otorgó la buena pro, fijándose un precio de S/ 0.00 por palabra publicada y de S/ 2.00 por periódico.

Con esta designación, el Grupo La República Publicaciones S.A. será el encargado de la publicación de los avisos judiciales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad durante el periodo 2025-2026, consolidando su rol como medio de comunicación comprometido con la transparencia y la difusión de información de interés público.

Notas relacionadas
Olvidó apagar el micro: fiscal fue detenido tras quedar expuesto pidiendo coima a detenidos en La Libertad

Olvidó apagar el micro: fiscal fue detenido tras quedar expuesto pidiendo coima a detenidos en La Libertad

LEER MÁS
Corso del Festival de la Primavera Trujillo 2025 hoy 28 de septiembre: a qué hora inicia, ruta, calles cerradas, participantes y más

Corso del Festival de la Primavera Trujillo 2025 hoy 28 de septiembre: a qué hora inicia, ruta, calles cerradas, participantes y más

LEER MÁS
Tres homicidios en las últimas 24 horas

Tres homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Población de San Cristóbal-Calacoa recibió servicios judiciales gratuitos en la feria Llapanchikpaq Justicia

Población de San Cristóbal-Calacoa recibió servicios judiciales gratuitos en la feria Llapanchikpaq Justicia

LEER MÁS
Difusión y capacitación sobre los procesos de elección de Jueces de Paz en Moquegua

Difusión y capacitación sobre los procesos de elección de Jueces de Paz en Moquegua

LEER MÁS
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua participó en homenaje por el Día de las Fuerzas Armadas del Perú y a la Virgen de la Merced

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua participó en homenaje por el Día de las Fuerzas Armadas del Perú y a la Virgen de la Merced

LEER MÁS
Cronistas Judiciales actualizan sus conocimientos judiciales

Cronistas Judiciales actualizan sus conocimientos judiciales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Sporting Cristal goleó a Ayacucho FC y volvió a ganar luego de 4 partidos en la Liga 1 2025

Metropolitano cambia ruta de alimentadores por obras en importante avenida de Los Olivos

Judicialidad

Población de San Cristóbal-Calacoa recibió servicios judiciales gratuitos en la feria Llapanchikpaq Justicia

Difusión y capacitación sobre los procesos de elección de Jueces de Paz en Moquegua

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua participó en homenaje por el Día de las Fuerzas Armadas del Perú y a la Virgen de la Merced

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota