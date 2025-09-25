HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Modernización tecnológica: Corte de Lambayeque recibió visita de la gerencia de tecnologías de información del Poder Judicial

La comisión técnica evaluó la infraestructura de redes en diversas sedes judiciales y presentó un plan de mejoras orientado a optimizar la conectividad, seguridad y eficiencia del servicio judicial.

Se presentaron recomendaciones estratégicas al presidente de la Corte. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque recibió la visita de una comisión técnica de la Gerencia de Tecnologías de Información del Poder Judicial, integrada por el Ing. César Leonidas Yafac Lau, Coordinador del Equipo de Trabajo de Administración de Redes y Centros de Datos, y el Ing. Luis Alberto Galarreta Atoche, Administrador de Red.

Del 18 al 23 de setiembre, los especialistas inspeccionaron diversas sedes de nuestra jurisdicción, entre ellas los Juzgados Penales y de Oralidad Civil de Jaén, así como las sedes Dallorso, Flagrancia, San José y Luis Gonzáles en Chiclayo. El objetivo fue verificar la situación de la infraestructura tecnológica, el estado del cableado estructurado y la topología de redes locales (LAN), elementos para garantizar la eficiencia y seguridad en los servicios de justicia.

Durante su estadía, los ingenieros ejecutaron acciones inmediatas como la correcta asignación de direcciones IP, la identificación de switches y componentes de red, la eliminación de redundancias en el cableado, el ordenamiento de configuraciones y la actualización de los diseños de red en cada sede visitada. También realizaron mediciones de ancho de banda y verificaron la independencia de las redes de las distintas instituciones que comparten infraestructura, como la Defensoría, el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Posteriormente, los especialistas expusieron ante el presidente de la Corte, Dr. César William Bravo Llaque, con la presencia del Ing. Walter Ascorbe Díaz, coordinador de Informática de la CSJLA, las mejoras implementadas y presentaron una serie de recomendaciones estratégicas, entre las que destacan:

  • La implementación de backbone de fibra óptica en subsedes para optimizar la velocidad y performance de la red.
  • La contratación de servicios de internet de mayor capacidad, especialmente en Jaén, donde se sugirió un mínimo de 200 Mbps para soportar audiencias virtuales y transmisión de videos.
  • El ordenamiento de centros de datos y ambientes de comunicaciones, retirando equipos en desuso y evitando su uso como almacenes.
