Modernización tecnológica: Corte de Lambayeque recibió visita de la gerencia de tecnologías de información del Poder Judicial

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque recibió la visita de una comisión técnica de la Gerencia de Tecnologías de Información del Poder Judicial, integrada por el Ing. César Leonidas Yafac Lau, Coordinador del Equipo de Trabajo de Administración de Redes y Centros de Datos, y el Ing. Luis Alberto Galarreta Atoche, Administrador de Red.

Del 18 al 23 de setiembre, los especialistas inspeccionaron diversas sedes de nuestra jurisdicción, entre ellas los Juzgados Penales y de Oralidad Civil de Jaén, así como las sedes Dallorso, Flagrancia, San José y Luis Gonzáles en Chiclayo. El objetivo fue verificar la situación de la infraestructura tecnológica, el estado del cableado estructurado y la topología de redes locales (LAN), elementos para garantizar la eficiencia y seguridad en los servicios de justicia.

Durante su estadía, los ingenieros ejecutaron acciones inmediatas como la correcta asignación de direcciones IP, la identificación de switches y componentes de red, la eliminación de redundancias en el cableado, el ordenamiento de configuraciones y la actualización de los diseños de red en cada sede visitada. También realizaron mediciones de ancho de banda y verificaron la independencia de las redes de las distintas instituciones que comparten infraestructura, como la Defensoría, el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Posteriormente, los especialistas expusieron ante el presidente de la Corte, Dr. César William Bravo Llaque, con la presencia del Ing. Walter Ascorbe Díaz, coordinador de Informática de la CSJLA, las mejoras implementadas y presentaron una serie de recomendaciones estratégicas, entre las que destacan: