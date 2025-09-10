Innovación comunicacional al servicio del ciudadano: la experiencia de la CSJ Lambayeque

Durante el 2025, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, presidida por el Dr. César William Bravo LLaque, ha consolidado un modelo de comunicación institucional innovador, inclusivo y cercano a la ciudadanía. A través de estrategias digitales y productos audiovisuales, se ha fortalecido la transparencia y el acceso a la información judicial, posicionando a la comunicación como una herramienta estratégica al servicio de la sociedad.

La Oficina de Imagen Institucional, bajo la coordinación de la Lic. Alejandra de América Custodio Hernández, ha diseñado una amplia parrilla televisiva que incluye programas de gran alcance como Yaykuna Judicial, espacio de entrevistas con especialistas; Corte de Lambayeque Informa, microprograma que resume semanalmente las cinco noticias más relevantes de la institución; ODANC te escucha, conducido por la Dra. Ana Elizabeth Salés del Castillo, jefa de la ODANC Lambayeque; y Ley 30364: tu derecho a vivir sin violencia, pionero a nivel nacional en abordar desde la comunicación judicial la lucha contra la violencia de género. A ellos se suma Alto al Delito, en etapa de preproducción, que dará a conocer el trabajo desplegado por la Unidad de Flagrancia.

Estas propuestas, que nacieron en Lambayeque, hoy trascienden fronteras regionales y son replicadas a nivel nacional a través de Justicia TV, el canal oficial del Poder Judicial, convirtiéndose en un modelo de referencia en materia comunicacional.

Además, productos como el histórico boletín Crónica Judicial, vigente por más de dos décadas y ahora también en versión digital, así como el uso de plataformas como TikTok para llegar a públicos más jóvenes, complementan una estrategia integral que combina tradición e innovación.

El impacto de este trabajo se refleja en la visibilización de buenas prácticas reconocidas en todo el país, como la eficiencia de la Unidad de Flagrancia, que durante 2025 atendió más de 4,000 procesos inmediatos.