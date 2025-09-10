HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de Lambayeque concretó la primera apertura de cuenta de ahorro automatizada para pago de pensión alimenticia

La medida fortalece el servicio de justicia en Lambayeque al simplificar el acceso a las pensiones de alimentos y brindar mayor seguridad a las familias usuarias.

Este sistema busca modernizar la justicia en Lambayeque, asegurando procesos más eficientes. Fuente: Difusión.
Mediante Resolución Administrativa N.° 000088-2025-P-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con el Banco de la Nación el pasado 14 de agosto, con el objetivo de implementar la apertura y administración automatizada de cuentas de ahorro destinadas a la consignación de pensiones de alimentos, mediante el uso del mecanismo de interoperabilidad.

En el marco de este convenio, el Primer Juzgado de Paz Letrado de Familia de Chiclayo, a cargo de la jueza Dra. Ingrid Fiorella Mendoza Cieza, con asistencia de la secretaria judicial Dra. Doris Haydee Pisfil Salazar, concretó la primera apertura de cuenta de ahorro vinculada a este sistema, dentro del proceso de Ejecución de Acta de Conciliación (Exp. N.° 1510-2024), seguido por D. H. H. contra S. H. O. P.

Este avance busca garantizar una gestión célere, segura y estandarizada en los procesos judiciales de alimentos, en concordancia con el principio del interés superior del niño, niña y adolescente, y la obligación del Estado de asegurar mecanismos eficaces que garanticen el cumplimiento de los derechos alimentarios.

La puesta en marcha de este sistema en Lambayeque marca un paso decisivo hacia la modernización del servicio de justicia, al reducir trámites presenciales, minimizar riesgos de demora o error, y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial como garante del acceso oportuno a la pensión alimenticia, un derecho fundamental para el desarrollo integral de la niñez.

