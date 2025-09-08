Corte de Lambayeque fortalece capacidades de sus servidores con capacitación sobre modernización de la gestión pública

Durante la capacitación, se abordaron los marcos legales que sustentan la modernización y sus objetivos. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de la Coordinación de Recursos Humanos, organizó una jornada de capacitación dirigida a todos sus servidores, enfocada en la modernización de la gestión pública.

El evento contó con las palabras de bienvenida del economista Miguel Ángel Valdivia, coordinador de Planes y Presupuestos de la Corte, quien resaltó la importancia de la formación continua para fortalecer las competencias del personal y contribuir a una gestión institucional más eficiente.

La ponencia estuvo a cargo del coordinador de Logística, Juan Edgardo Salazar Diez, quien desarrolló una exposición integral sobre los fundamentos y componentes de un Estado moderno. Explicó que la modernización de la gestión pública, según la Presidencia del Consejo de Ministros, es un proceso político-técnico de transformación que busca fortalecer capacidades, agilizar procesos y simplificar procedimientos, teniendo como ente rector a la Secretaría de la Gestión Pública.

Durante su intervención, detalló que este sistema se sostiene sobre tres ejes transversales (gobierno abierto, gobierno electrónico y articulación interinstitucional) y cinco pilares fundamentales: políticas públicas, presupuesto por resultados, gestión por procesos, servicio civil meritocrático y un sistema de información y monitoreo.

Asimismo, destacó el marco legal que sustenta este proceso, entre ellos la Ley 27568, orientada a lograr un Estado democrático y descentralizado, y el Decreto Supremo 042-2013-PCM, que establece la finalidad de alcanzar un Estado eficiente, inclusivo y transparente en el uso de los recursos públicos.

Salazar Diez subrayó que el pilar de la gestión por procesos y simplificación administrativa es el más visible para la ciudadanía, ya que repercute directamente en la calidad de los trámites y servicios. Por su parte, el presupuesto por resultados busca optimizar el uso de recursos, mientras que la reforma del servicio civil, impulsada por SERVIR, profesionaliza la función pública sobre la base de la meritocracia y la igualdad de oportunidades.

Finalmente, explicó los cuatro objetivos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública: garantizar políticas públicas confiables, mejorar la gestión interna, fortalecer la mejora continua y asegurar un gobierno abierto que fomente la participación ciudadana. Recalcó que todos estos principios tienen como eje central el bienestar de las personas y la atención a sus necesidades.