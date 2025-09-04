Dictan 7 meses de prisión preventiva contra tres investigados en Cajamarca

El juez encargado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, Walter Muñoz Gutiérrez, dictó 7 meses de prisión preventiva en contra de Jaime Díaz Castope, Marcelino Julca Cortez y Tomás Vásquez Coronado, tras haberse acreditado la concurrencia de los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal.

En tanto, respecto a los procesados Almizar Marín Vásquez y Virgilio Antonio Malca Alvarado, el juez dispuso la medida de comparecencia con restricciones por el plazo de 9 meses, así como el pago de 6,000 soles cada uno, monto que deberán cancelar en un plazo máximo de 72 horas. De incumplirse esta obligación, se ordenará la revocatoria de la medida y la solicitud de prisión preventiva. Asimismo, se les impusieron reglas de conducta de conformidad con el artículo 288 del Código Procesal Penal.

La decisión de otorgar comparecencia con restricciones se sustentó en que ambos procesados acreditaron arraigo domiciliario, laboral y familiar, lo que desvirtúa el peligro procesal, requisito indispensable para la imposición de prisión preventiva.

Por otro lado, la medida de prisión preventiva contra Díaz Castope, Julca Cortez y Vásquez Coronado se dictó al verificarse la existencia de graves y fundados elementos de convicción que los vinculan con el hecho delictivo, así como la prognosis de una pena superior a los 5 años de privación de libertad y la concurrencia del peligro procesal.