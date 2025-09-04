HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     
Judicialidad

Dictan 7 meses de prisión preventiva contra tres investigados en Cajamarca

En Cajamarca dictan prisión preventiva a tres implicados por violencia agravada contra la autoridad. Otros dos seguirán el proceso con comparecencia restringida.

Se dictó 7 meses de prisión preventiva en contra de Jaime Díaz Castope. Fuente: Difusión.
Se dictó 7 meses de prisión preventiva en contra de Jaime Díaz Castope. Fuente: Difusión.

El juez encargado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, Walter Muñoz Gutiérrez, dictó 7 meses de prisión preventiva en contra de Jaime Díaz Castope, Marcelino Julca Cortez y Tomás Vásquez Coronado, tras haberse acreditado la concurrencia de los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal.

En tanto, respecto a los procesados Almizar Marín Vásquez y Virgilio Antonio Malca Alvarado, el juez dispuso la medida de comparecencia con restricciones por el plazo de 9 meses, así como el pago de 6,000 soles cada uno, monto que deberán cancelar en un plazo máximo de 72 horas. De incumplirse esta obligación, se ordenará la revocatoria de la medida y la solicitud de prisión preventiva. Asimismo, se les impusieron reglas de conducta de conformidad con el artículo 288 del Código Procesal Penal.

La decisión de otorgar comparecencia con restricciones se sustentó en que ambos procesados acreditaron arraigo domiciliario, laboral y familiar, lo que desvirtúa el peligro procesal, requisito indispensable para la imposición de prisión preventiva.

Por otro lado, la medida de prisión preventiva contra Díaz Castope, Julca Cortez y Vásquez Coronado se dictó al verificarse la existencia de graves y fundados elementos de convicción que los vinculan con el hecho delictivo, así como la prognosis de una pena superior a los 5 años de privación de libertad y la concurrencia del peligro procesal.

Notas relacionadas
Cajamarca: ronderos agarraron a representante de Corpac y lo castigaron a latigazos por retrasos en obra de aeropuerto

Cajamarca: ronderos agarraron a representante de Corpac y lo castigaron a latigazos por retrasos en obra de aeropuerto

LEER MÁS
Cajamarca se puede convertir en un nuevo Pataz por avance de la minería ilegal

Cajamarca se puede convertir en un nuevo Pataz por avance de la minería ilegal

LEER MÁS
Cajamarca: demanda de comunidades logra suspender proyecto de exploración minera en cerro Colpayoc

Cajamarca: demanda de comunidades logra suspender proyecto de exploración minera en cerro Colpayoc

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ODAJUP y Colegio de Notarios de Lambayeque articulan acciones para fortalecer la justicia de paz

ODAJUP y Colegio de Notarios de Lambayeque articulan acciones para fortalecer la justicia de paz

LEER MÁS
Unidad de Flagrancia de Lambayeque logra condena efectiva por tráfico ilícito de drogas en José Leonardo Ortiz

Unidad de Flagrancia de Lambayeque logra condena efectiva por tráfico ilícito de drogas en José Leonardo Ortiz

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Judicialidad

Corte de Lambayeque dicta medidas de protección en caso de agresión sexual ocurrida en servicio de taxi por aplicativo

Segundo Juzgado Laboral de Lambayeque ordena reposición de trabajadora con condición oncológica

Juzgado de Paz Letrado de Lambayeque realiza jornada extraordinaria de descarga procesal

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota