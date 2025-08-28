HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la CSJLA apertura gran campaña de lucha contra la Violencia de la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar

Este esfuerzo, apoyado por diversas instituciones, reafirma el compromiso de erradicar la violencia de género en Lambayeque, promoviendo un mensaje de unidad y resistencia.

La actividad incluyó atención de consultas y denuncias. Fuente: Difusión.
La actividad incluyó atención de consultas y denuncias. Fuente: Difusión.

El Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar en conjunto con la Instancia Distrital de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar realizaron una gran jornada de empoderamiento, sensibilización a las mujeres amas de casa y comerciantes del Mercado Moshoqueque ubicado en el distrito popular de José Leonardo Ortiz de Chiclayo- Lambayeque durante la mañana del lunes 25 de agosto del 2025

En esta intensa Jornada se atendieron consultas y denuncias de los pobladores asimismo se logró el pegado de afiches y entrega de volantes alusivos al Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de CSLA. Del mismo modo, muchas instituciones se unieron a esta imparable lucha: Centro de Salud Mental Comunitario ELOHIM, Centro de Salud de JLO, Ministerio Público; entre otras, quienes servilmente brindaron información sobre sus servicios de apoyo, a través de juegos didácticos otorgando muchos premios a todos los vecinos, vecinas y comerciantes del Mercado Moshoqueque.

La jornada de empoderamiento se realizó en el Mercado Moshoqueque de Chiclayo el 25 de agosto de 2025. Fuente: Difusión.

La jornada de empoderamiento se realizó en el Mercado Moshoqueque de Chiclayo el 25 de agosto de 2025. Fuente: Difusión.

Con esta importante labor, el Módulo Judicial Integrado en Violencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque se mantiene firme en su compromiso de erradicar la violencia de género en cualquiera de sus formas llegando a aquellas personas que más lo necesitan y se unen en una sola voz para decir: ¡BASTA YA DE VIOLENCIA!

