Unidad de Flagrancia de Jaén alcanza 91.43% de casos resueltos con respaldo de la Corte de Lambayeque

La Unidad Piloto de Flagrancia de Jaén registra un 91.43 % de casos resueltos, un logro que refleja la eficacia alcanzada gracias al modelo de flagrancia y al trabajo articulado de los operadores de justicia. La cifra fue destacada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, quien se desplazó hasta la subsede judicial de Jaén para encabezar una reunión de coordinación en el marco de lo dispuesto por la Ley N.° 32348 – Ley del Sistema Nacional de Flagrancia Delictiva.

Durante la sesión, se adoptaron importantes acuerdos para optimizar el servicio, entre los que destacan: la suscripción mensual de un acta o informe de gestión; la presentación conjunta de solicitudes presupuestales ante el MEF y el MINJUSDH; la uniformización de criterios procesales con la participación de la Unidad de Flagrancia de Chiclayo; la ampliación de espacios de trabajo para la Policía Nacional; y el compromiso de la Defensa Pública de reforzar la atención con apoyo de defensores de Chiclayo en audiencias virtuales.

El encuentro contó con la presencia del administrador de la Unidad de Flagrancia Lambayeque, David Yoel Benavides Campos; el administrador de la Unidad de Flagrancia de Jaén, Luis Eduardo Felipe Urcia Leiva; el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Jaén, Dr. Gilmer Robinson Jara Vergara; la presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales Distrito Fiscal de Lambayeque, Sara Alvarado Cabrera; además de fiscales de la unidad, defensores públicos y representantes de la Policía Nacional del Perú; quienes analizaron los avances y retos del modelo piloto en la zona.

El presidente de la Corte de Lambayeque exhortó a los operadores a compartir sus estadísticas y buenas prácticas para fortalecer la transparencia y replicar experiencias exitosas. La reunión concluyó con el compromiso conjunto de superar los desafíos identificados, garantizar la plena operatividad de la Unidad de Flagrancia y asegurar un servicio de justicia eficiente, oportuno y articulado en beneficio de la ciudadanía de Jaén.