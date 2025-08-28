HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Judicialidad

Corte de Lambayeque sensibiliza a padres de familia sobre prevención de la violencia escolar en Villa Hermosa

Durante la jornada se brindaron pautas a los padres para identificar signos de agresión en sus hijos y se desarrollaron dinámicas didácticas que reforzaron la importancia de la prevención desde el hogar y la escuela.

La capacitación fue titulada “La Violencia Escolar: causas y estrategias de prevención”. Fuente: Difusión.
La capacitación fue titulada “La Violencia Escolar: causas y estrategias de prevención”. Fuente: Difusión.

El Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque realizó una charla en la I.E.I. N.° 318 Villa Kids del distrito de Villa Hermosa, donde participaron 87 padres de familia y docentes, con el propósito de prevenir y detectar casos de violencia escolar.

Bajo el título “La Violencia Escolar: causas y estrategias de prevención”, la capacitación abordó la definición y los tipos de violencia escolar, así como las principales causas que originan estas conductas. Durante la jornada, se brindaron pautas para que los padres de familia aprendan a identificar signos de posible agresión entre escolares y se trabajaron dinámicas didácticas orientadas a la prevención, promoviendo espacios de reflexión e introspección.

La actividad estuvo a cargo del psicólogo Brian Daniel Díaz Zúñiga, la abogada Jhois Etel Chiclote Rodríguez y la educadora Claudia Cecilia Paredes Ventura, profesionales que forman parte del equipo del Módulo Judicial.

Con esta iniciativa, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de acercarse a las instituciones educativas y promover la protección y bienestar integral de los menores en sus entornos escolares y familiares.

Notas relacionadas
Escolar víctima de bullying es hospitalizado tras recibir golpiza en colegio de Chiclayo

Escolar víctima de bullying es hospitalizado tras recibir golpiza en colegio de Chiclayo

LEER MÁS
Corte de luz HOY en Chiclayo, Lambayeque, del 26 al 29 de agosto: conoce los horarios y distritos afectados, según Ensa

Corte de luz HOY en Chiclayo, Lambayeque, del 26 al 29 de agosto: conoce los horarios y distritos afectados, según Ensa

LEER MÁS
Cuatro de cada diez niños en la zona altoandina de Lambayeque tienen anemia moderada

Cuatro de cada diez niños en la zona altoandina de Lambayeque tienen anemia moderada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Sullana llega a 114 por ciento y sobrepasa la meta propuesta y ocupa cuarto lugar en producción en jornada judicial extraordinaria a nivel nacional

Corte de Sullana llega a 114 por ciento y sobrepasa la meta propuesta y ocupa cuarto lugar en producción en jornada judicial extraordinaria a nivel nacional

LEER MÁS
Modulo Penal Central de la CSJ de Tumbes presente en la Jornada Judicial Nacional de Descarga Procesal

Modulo Penal Central de la CSJ de Tumbes presente en la Jornada Judicial Nacional de Descarga Procesal

LEER MÁS
Corte de Tumbes designa a nueva Jueza Supernumeraria de Zarumilla

Corte de Tumbes designa a nueva Jueza Supernumeraria de Zarumilla

LEER MÁS
Corte del Santa realiza diligencia gratuita de toma de muestras a pareja de sordomudos para determinar paternidad

Corte del Santa realiza diligencia gratuita de toma de muestras a pareja de sordomudos para determinar paternidad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

OpenAI ajusta a ChatGPT tras demanda de padres que los acusan por la muerte de su hijo de 16 años en EEUU

Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

¿Quién era Robin Westman, el autor del tiroteo masivo en la iglesia católica de Minneapolis que mató a 2 niños?

Judicialidad

Corte de Sullana llega a 114 por ciento y sobrepasa la meta propuesta y ocupa cuarto lugar en producción en jornada judicial extraordinaria a nivel nacional

Modulo Penal Central de la CSJ de Tumbes presente en la Jornada Judicial Nacional de Descarga Procesal

Corte de Tumbes designa a nueva Jueza Supernumeraria de Zarumilla

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota