Corte de Lambayeque sensibiliza a padres de familia sobre prevención de la violencia escolar en Villa Hermosa

El Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque realizó una charla en la I.E.I. N.° 318 Villa Kids del distrito de Villa Hermosa, donde participaron 87 padres de familia y docentes, con el propósito de prevenir y detectar casos de violencia escolar.

Bajo el título “La Violencia Escolar: causas y estrategias de prevención”, la capacitación abordó la definición y los tipos de violencia escolar, así como las principales causas que originan estas conductas. Durante la jornada, se brindaron pautas para que los padres de familia aprendan a identificar signos de posible agresión entre escolares y se trabajaron dinámicas didácticas orientadas a la prevención, promoviendo espacios de reflexión e introspección.

La actividad estuvo a cargo del psicólogo Brian Daniel Díaz Zúñiga, la abogada Jhois Etel Chiclote Rodríguez y la educadora Claudia Cecilia Paredes Ventura, profesionales que forman parte del equipo del Módulo Judicial.

Con esta iniciativa, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de acercarse a las instituciones educativas y promover la protección y bienestar integral de los menores en sus entornos escolares y familiares.