La astróloga cubana Mhoni Vidente compartió sus predicciones del horóscopo para este jueves 9 de abril de 2026 para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis—, en las que resaltó la importancia de fomentar la comunicación honesta, afrontar los desafíos con ingenio y mantenerse abiertos a recibir noticias positivas desde lugares inesperados.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Día para avanzar en temas de trabajo y dinero. Se activan oportunidades importantes y podrías cerrar acuerdos pendientes. Mantén enfoque y evita distracciones.

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Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Momento de madurez y decisiones. No te desesperes si todo va lento: lo que construyas ahora será sólido. Cuida tu salud (estrés y cansancio).

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Día clave para tomar decisiones importantes. Tendrás claridad mental para resolver problemas y avanzar en lo profesional.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Se vienen cambios que te obligan a salir de tu zona cómoda. Evita confiar en todos y protege tus planes.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Semana de búsqueda de mejores ingresos. El 9 puede traerte señales sobre nuevos proyectos o dinero extra si te mueves rápido.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Sigues en racha positiva, pero el 9 es más de preparación que de acción. Ordena tus ideas y evita promesas falsas.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Uno de los signos más favorecidos: podrías recibir una oferta laboral o dinero inesperado. Pero no lo tomes por sentado.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Necesitas calma. No tomes decisiones impulsivas ese día. Mejor enfócate en lo espiritual o emocional.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Se abre oportunidad de crecimiento laboral. El 9 puede traerte noticias económicas o golpes de suerte.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Día para soltar cargas. No te metas en problemas ajenos y enfócate en lo tuyo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Vienen cambios importantes en lo económico. Mantente atento a nuevas propuestas o ingresos.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Día de suerte: recompensas, dinero pendiente o buenas noticias llegan. Un consejo: deja de quejarte.

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