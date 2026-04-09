Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 9 de abril de 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado
Mhoni Vidente presenta sus predicciones del horóscopo para el 9 de abril de 2026, con consejos para los doce signos del zodiaco, destacando la importancia de la comunicación honesta.
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La astróloga cubana Mhoni Vidente compartió sus predicciones del horóscopo para este jueves 9 de abril de 2026 para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis—, en las que resaltó la importancia de fomentar la comunicación honesta, afrontar los desafíos con ingenio y mantenerse abiertos a recibir noticias positivas desde lugares inesperados.
Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
Día para avanzar en temas de trabajo y dinero. Se activan oportunidades importantes y podrías cerrar acuerdos pendientes. Mantén enfoque y evita distracciones.
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Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
Momento de madurez y decisiones. No te desesperes si todo va lento: lo que construyas ahora será sólido. Cuida tu salud (estrés y cansancio).
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
Día clave para tomar decisiones importantes. Tendrás claridad mental para resolver problemas y avanzar en lo profesional.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
Se vienen cambios que te obligan a salir de tu zona cómoda. Evita confiar en todos y protege tus planes.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
Semana de búsqueda de mejores ingresos. El 9 puede traerte señales sobre nuevos proyectos o dinero extra si te mueves rápido.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
Sigues en racha positiva, pero el 9 es más de preparación que de acción. Ordena tus ideas y evita promesas falsas.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
Uno de los signos más favorecidos: podrías recibir una oferta laboral o dinero inesperado. Pero no lo tomes por sentado.
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)
Necesitas calma. No tomes decisiones impulsivas ese día. Mejor enfócate en lo espiritual o emocional.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
Se abre oportunidad de crecimiento laboral. El 9 puede traerte noticias económicas o golpes de suerte.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
Día para soltar cargas. No te metas en problemas ajenos y enfócate en lo tuyo.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
Vienen cambios importantes en lo económico. Mantente atento a nuevas propuestas o ingresos.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
Día de suerte: recompensas, dinero pendiente o buenas noticias llegan. Un consejo: deja de quejarte.
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