Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 6 de febrero 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer el horóscopo de hoy, viernes 6 de febrero de 2026, haciendo énfasis en la importancia de crear espacios para conversaciones honestas, enfrentar nuevos retos con ingenio y estar abiertos a recibir buenas noticias desde entornos o personas inesperadas.

A raíz de los recientes movimientos energéticos, la vidente destacó que este día es propicio para tomar decisiones que podrían marcar un antes y un después tanto en lo laboral como en lo personal. Además, aconsejó soltar cargas emocionales, escuchar la intuición y mantener una actitud optimista, un mensaje que resuena con miles de seguidores en América Latina, en especial en México y en comunidades hispanas de ciudades estadounidenses como Nueva York, Texas y Arizona.

TE RECOMENDAMOS HEALING TOUCH: EXPERIENCIAS REALES Y APRENDIZAJES DESDE LA PRÁCTICA PERSONAL | ASTROMOOD

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal, hoy, viernes 6 de febrero

Aries

Hoy te toca frenar un poquito. No todo se resuelve con impulso. En el trabajo podrías recibir una noticia que te obliga a reorganizarte. En el amor, alguien espera más paciencia de tu parte. Consejo: respira antes de responder. Además, tu energía está alta, pero podrías sentirte irritado/a si algo no sale como quieres. Por la tarde, una llamada o mensaje puede cambiarte el humor para bien.

Tauro

Día ideal para estabilizar. Si has estado sintiéndote inseguro/a, hoy podrías recuperar el control con una decisión simple. En lo económico, buen momento para planear gastos. Consejo: no compres por ansiedad. Hoy tu cuerpo te pedirá descanso, así que no te exijas de más. En el amor, una conversación tranquila puede acercarte mucho a alguien.

Géminis

Tu mente va a mil, pero tu corazón necesita calma. Puede aparecer una conversación importante con alguien cercano. En el trabajo, evita distracciones. Consejo: no prometas algo que no quieres cumplir. Hoy podrías sentirte más inquieto/a y con ganas de cambiar planes a última hora. Un tema pendiente del pasado puede regresar para resolverse por fin.

Cáncer

Hoy estás más sensible, pero eso no es malo. Solo necesitas cuidar tu energía. En el amor, alguien podría buscarte para arreglar algo pendiente. Consejo: pon límites sin sentir culpa. En lo laboral, evita tomarte todo personal, porque podrías malinterpretar señales. Un detalle pequeño te recordará lo importante que eres para alguien.

Leo

Te toca brillar, pero con estrategia. No necesitas demostrar nada: hoy tu presencia habla sola. En lo laboral, una oportunidad puede surgir si te atreves a dar el paso. Consejo: confía en ti sin necesidad de competir. Tu magnetismo estará fuerte, así que aprovecha para conectar y abrir puertas. En el amor, una sorpresa puede aparecer si te dejas fluir.

Virgo

Tu organización será tu superpoder hoy. Es un buen día para ordenar, planear y resolver temas que venías postergando. En el amor, evita analizar demasiado. Consejo: no todo necesita explicación. Hoy podrías sentirte más crítico/a, pero recuerda que nadie es perfecto. Por la noche, un momento de tranquilidad te ayudará a recargar energía.

Libra

Hoy podrías sentirte entre dos decisiones. No te presiones. Lo mejor será elegir lo que te dé paz, no lo que se vea “correcto”. En el amor, alguien necesita claridad. Consejo: habla con honestidad, aunque incomode un poco. Tu intuición estará fina para detectar quién sí suma y quién solo confunde. Un plan social puede mejorar tu ánimo muchísimo.

Escorpio

Tu intuición está fuerte. Si sientes que algo no encaja, probablemente tengas razón. En el trabajo, evita confrontaciones. En el amor, no supongas: pregunta. Consejo: suelta el control, gana tranquilidad. Hoy podrías descubrir un secreto o darte cuenta de una verdad importante. La energía del día te favorece para cerrar ciclos y empezar más ligero/a.

Sagitario

Viernes con ganas de aventura. Pero ojo: no todo el mundo va a tu ritmo. En lo laboral, se recomienda cerrar pendientes antes de lanzarte a nuevos planes. Consejo: termina lo que empiezas. Hoy podrías recibir una invitación inesperada o un plan de última hora. En el amor, si te interesa alguien, es buen día para dar señales claras.

Capricornio

Hoy tu disciplina te salva. Podrías recibir reconocimiento o una respuesta que estabas esperando. En el amor, se abre un momento para hablar desde lo real, no desde lo duro. Consejo: no seas tan exigente contigo. Tu energía estará enfocada, perfecta para avanzar en metas personales. Alguien puede buscarte para pedirte consejo: tu voz pesa más de lo que crees.

Acuario

Día de ideas brillantes. Hoy tu creatividad está fuerte, pero necesitas enfocarte para que se vuelva algo concreto. En el amor, podrías sentirte más distante: revisa por qué. Consejo: tu libertad no está peleada con el compromiso. Un proyecto nuevo puede emocionarte, pero ve paso a paso para no agotarte. Hoy también es ideal para reconectar con amistades o contactos importantes.

Piscis

Energía emocional intensa. Hoy te toca escuchar tu intuición, pero sin dejarte arrastrar por la nostalgia. En lo laboral, alguien puede pedirte ayuda. Consejo: no te cargues problemas ajenos. Tu sensibilidad te hace percibir cosas que otros no ven: úsalo a tu favor. En el amor, podrías recibir una señal clara sobre lo que realmente quieres.