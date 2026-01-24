➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este sábado 24 de enero, según Jhan Sandoval
Jhan Sandoval comparte el horóscopo de hoy: descubre las predicciones diarias para el amor, la carrera y la salud de todos los signos este 24 de enero.
Los astros traen este sábado 24 de enero nuevas predicciones para todos los signos zodiacales. Jhan Sandoval revela lo que el universo depara en el amor, la carrera y la salud, guiando a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis sobre su horóscopo de hoy, indicando cuándo tomar decisiones, enfrentar desafíos o esperar nuevas oportunidades. Descubre si hoy es el momento ideal para actuar, iniciar proyectos o confiar en lo que el universo tiene preparado para ti.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, sábado 24 de enero?
- Aries:Tienes que dejar de lado tantas responsabilidades y darte un tiempo para descansar y disfrutar de tu familia o conversaciones con tus amigos. En el amor, aclara las cosas con esa persona.
- Tauro: Tienes muchos pendientes por terminar y te dedicarás a ellos hasta poder culminar. Será un día agotador, pero satisfactorio. En el amor, las dudas que sientes te llevarán a tomar distancia.
- Géminis: Tienes en mente realizar muchas actividades, pero el exceso de cansancio llevaría a postergarlo todo y decidirás descansar. En el amor, no estás escuchando a esa persona. Cambia de actitud.
- Cáncer: Por circunstancias del destino volverás a comunicarte con esa persona que hace mucho tiempo no veías. Volverán a aflorar los sentimientos que pensaste olvidados y pensarán en retomar.
- Leo: Un tiempo a solas te ayudará a reflexionar. Te darás cuenta que has sido muy exigente e indiferente con esa persona que ha pretendido resolver los problemas que ha tenido contigo. Te disculparás.
- Virgo: Descartas encuentros con amigos e incluso, pospondrás planes con tu pareja. Hoy buscarás hacer cosas sencillas como escuchar música o leer ese libro que tienes pendiente. Lo disfrutarás.
- Libra: No trates de resolver el impase que has tenido con esa persona. Si intentas conciliar forzando las circunstancias podrías toparte con su indiferencia. Es tiempo de esperar y seguir reflexionando.
- Escorpio: Desde el ángulo en donde evalúas ese problema de pareja no están encontrando soluciones y solo ahondas en tu tristeza. No te escuches y deja que el tiempo te permita tener claridad.
- Sagitario: En un problema de tipo familiar podrías parcializarte y defender a una de las partes involucradas, lo que podría traerte rencillas o resentimientos con otros integrantes del hogar. Sé neutral.
- Capricornio: Estás imponiendo reglas y no entendiendo a tus seres queridos. Esta actitud solo traería complicaciones y problemas en la comunicación con los más cercanos. Aprende a escuchar.
- Acuario: Sabes que ese familiar con el cual quieres hablar tiende a actuar a la defensiva. No presiones circunstancias y menos insistas en cambiar su punto de vista. El tiempo lo hará reflexionar.
- Piscis: Aunque esa persona haga de todo por volver a llamar tu atención, ahora sabes que no ha sido sincera y esto te dará la convicción necesaria para no ceder y seguir manteniendo distancia.