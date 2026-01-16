HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este viernes 16 de enero, según Jhan Sandoval

Jhan Sandoval comparte el horóscopo de hoy: descubre las predicciones diarias para el amor, la carrera y la salud de todos los signos este 16 de enero. ¡Entérate de las sorpresas que el universo tiene preparadas para ti!

Consulta el horóscopo de hoy, viernes 16 de enero.
Consulta el horóscopo de hoy, viernes 16 de enero. | Foto: composición LR

Los astros traen este viernes 16 de enero nuevas predicciones para todos los signos zodiacales. Jhan Sandoval revela lo que el universo depara en el amor, la carrera y la salud, guiando a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis sobre su horóscopo de hoy, indicando cuándo tomar decisiones, enfrentar desafíos o esperar nuevas oportunidades. Descubre si hoy es el momento ideal para actuar, iniciar proyectos o confiar en lo que el universo tiene preparado para ti.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 16 de enero?

  • Aries: Tienes una buena noticia y golpe de suerte que le dará un giro muy positivo a tus proyectos laborales. Aprovecha esta buena energía y cierra los acuerdos que deseas, te será muy fácil convencer.
  • Tauro: Tendrás a tu lado una persona que te ayudará en todo lo que necesites, te sentirás respaldado y avanzarás. En el amor, surge un encuentro muy apasionado. Hoy se liman todas las asperezas.
  • Géminis: Tus problemas empezarán a resolverse gracias al apoyo de una amistad que se mostrará muy interesada en colaborar contigo. En el amor, lo que sientes es recíproco y esa persona lo demostrará.
  • Cáncer: Una persona que sabe escucharte y entiende tu situación te dará buenos consejos y gracias a su intervención, evitarás conducirte por el camino equivocado. Hoy actuarás con reflexión.
  • Leo: Aún no es el momento. Es mejor esperar y seguir preparándote antes de enfrentarte a la competencia. En el amor, la actitud indiferente de esa persona te haría perder el control. No lo permitas.
  • Virgo: Te contarán algo que será muy revelador y que conviene que mantengas en secreto. De lo contrario, podrías meterte en problemas. En el amor, alguien que no pensaste volver a ver aparecerá.
  • Libra: Te sientes agotado y podría jugarte en contra este estado, ya que no estarías supervisando los detalles que exige tu agenda por falta de concentración. Asesórate, no te confíes solo en tu criterio.
  • Escorpio: Te está costando adaptarte a esta nueva etapa laboral. El cambio ha sido radical, pero te llevará a nuevas y mejores condiciones. En el amor, no actúes desde el rencor e intenta perdonar.
  • Sagitario: Hay estrategias claras y una gran capacidad de ejecución. Será un día de avance y éxito en tu gestión. En el amor, puedes actuar con cierta rigidez y distancia emocional. Evita este proceder.
  • Capricornio: Has pasado por cosas que te han vuelto una persona más sensible y compasiva. Hoy le darás la mano a un ser querido que pasa por un mal momento. Tu apoyo será clave para su tranquilidad.
  • Acuario: No te dejes llevar por propuestas poco claras. Estás por hacer una inversión que traería pérdidas posteriores, cuidado. En el amor, no te dejes llevar por pasiones poco claras. Control y reflexión.
  • Piscis: No dejes que nadie que ostente poder actúe con prepotencia y abuse de su cargo. Aprende a poner límites. En el amor, el orgullo y la indiferencia que muestras alejarían a esa persona.
