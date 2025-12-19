HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada
Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada     Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada     Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 19 de diciembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Este viernes 19 de diciembre de 2025, Mhoni Vidente revela sus predicciones, anunciando un día propicio para reflexionar, dialogar con sinceridad y dar impulso a nuevos proyectos. Entérate qué sorpresas trae el horóscopo de hoy para ti.

Conoce el horóscopo de hoy, viernes 19 de diciembre de Mhoni Vidente.
Conoce el horóscopo de hoy, viernes 19 de diciembre de Mhoni Vidente. | Foto: Composición LR

En el horóscopo de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025, Mhoni Vidente, famosa astróloga cubana, presentó sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco. La vidente resaltó la relevancia de propiciar diálogos transparentes, asumir desafíos con creatividad y mantenerse receptivos ante posibles noticias favorables provenientes de contextos o figuras poco habituales.

PUEDES VER: Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 18 de diciembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

lr.pe

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy viernes 19 de diciembre

Aries

Hoy sentirás un impulso fuerte por avanzar, pero el cosmos te pide paciencia. En el trabajo, evita discusiones innecesarias y mide tus palabras. En el amor, una conversación honesta puede aclarar malentendidos. Si estás soltero, alguien del pasado podría reaparecer. Cuida tu energía física: evita el exceso de estrés. Un momento de ejercicio ligero te ayudará a equilibrarte.

TE RECOMENDAMOS

ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

Tauro

Es un buen día para enfocarte en temas financieros o laborales. Puede surgir una oportunidad interesante si te mantienes atento a los detalles. En lo emocional, busca estabilidad y evita cargar con problemas ajenos. No todo depende de ti. Dedica tiempo a lo que te da seguridad y placer. Un pequeño gusto personal elevará tu ánimo.

Géminis

Tu mente estará muy activa y curiosa. Aprovecha para comunicar ideas, enviar mensajes importantes o cerrar acuerdos pendientes. En el amor, alguien espera más atención de tu parte. Escucha sin interrumpir y con empatía. Evita dispersarte demasiado. Priorizar tareas te permitirá cerrar el día con satisfacción.

Cáncer

Las emociones estarán a flor de piel. No es un mal día, pero sí uno para cuidar tu sensibilidad. Dedica tiempo a tu hogar o a personas cercanas que te brindan contención. Una charla sincera será sanadora. El descanso será clave. Dormir bien y desconectarte del ruido externo te ayudará mucho.

Leo

El viernes te favorece para brillar y hacerte notar. En el trabajo podrías recibir reconocimiento por tu esfuerzo reciente. En el amor, evita imponer tu punto de vista; escuchar fortalecerá la relación. Canaliza tu energía creativa en algo que te apasione. Hoy puedes inspirar a otros sin darte cuenta.

Virgo

Día ideal para organizar, planear y poner orden en asuntos pendientes. Tu mente estará clara y enfocada. Si algo te preocupa, hoy puedes encontrar una solución práctica y realista. En el amor, baja un poco la autoexigencia. No todo tiene que ser perfecto para funcionar.

Libra

Las relaciones toman protagonismo. Es un buen momento para aclarar acuerdos o fortalecer vínculos importantes. En lo laboral, confía en tu intuición para tomar decisiones; sabes más de lo que crees. Busca el equilibrio entre dar y recibir. También mereces apoyo y atención.

Escorpio

Tu intensidad estará más marcada de lo normal. Canalízala en algo productivo y evita confrontaciones innecesarias. Evita celos o pensamientos negativos que no tienen fundamento real. Una noticia o revelación puede sorprenderte al final del día y cambiar tu perspectiva.

Sagitario

Con el Sol cerca de tu signo, sentirás ganas de expansión y cambio. Buen día para planear viajes o nuevos proyectos. En el amor, sé claro con lo que quieres y evita promesas impulsivas. Tu optimismo será contagioso, pero recuerda también escuchar consejos valiosos.

Capricornio

El cierre de ciclos es el tema central. Hoy es perfecto para reflexionar y soltar cargas emocionales. En lo profesional, tu constancia dará frutos, aunque no de inmediato. Confía en el proceso. Regálate un momento de pausa. No todo es responsabilidad y esfuerzo.

Acuario

Las ideas fluyen y las conexiones sociales se activan. Buen día para reuniones o proyectos en grupo. En el amor, evita la frialdad y expresa lo que sientes sin miedo. Una propuesta inesperada puede abrirte una nueva posibilidad interesante.

Piscis

Tu intuición estará muy afinada. Confía en lo que sientes, especialmente en decisiones personales importantes. Un momento de calma o creatividad te ayudará a equilibrarte emocionalmente. Escucha tu cuerpo y baja el ritmo si lo necesitas. Hoy cuidarte es prioridad.

Notas relacionadas
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 18 de diciembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 18 de diciembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 17 de diciembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 17 de diciembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 16 de diciembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 16 de diciembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 19 de diciembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 19 de diciembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Horóscopo de HOY 27 de julio: REVISA AQUÍ las predicciones para Cáncer, Leo, Libra, Virgo

Horóscopo de HOY 27 de julio: REVISA AQUÍ las predicciones para Cáncer, Leo, Libra, Virgo

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 18 de diciembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 18 de diciembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiktoker genera controversia al retirar a padre e hijo durante chocolatada: "Tú tienes plata, hay que ser consciente"

Fallece regidora de Municipalidad de San Isidro, María Del Rosario Fernández Revoredo

The Strongest vs Nacional Potosí EN VIVO por las semifinales de la Copa Paceña: empatan 0-0 en el primer tiempo

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 18 de diciembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 18 de diciembre, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 17 de diciembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Renovación Popular y Perú Libre no firman el Pacto Ético Electoral, mientras Fuerza Popular es cuestionada por incumplirlo

Mirtha Vásquez, Ruth Luque e Indira Huilca: las excongresistas que postulan con Ahora Nación para las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025