HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 23 noviembre 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Mhoni Vidente comparte el horóscopo de hoy en Perú para este domingo 23 noviembre de 2025, invitando a fomentar diálogos profundos y a dar comienzo a nuevas iniciativas. El día se perfila como determinante para tomar decisiones relevantes.

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, domingo 23 noviembre.
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, domingo 23 noviembre. | Foto: Composición LR

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente compartió el horóscopo del domingo 23 noviembre de 2025, destacando la importancia de generar espacios para diálogos sinceros, enfrentar desafíos con creatividad y estar receptivos a recibir buenas noticias provenientes de entornos o personas inesperadas.

A raíz de los recientes movimientos energéticos, la vidente destacó que este día es propicio para tomar decisiones que podrían marcar un antes y un después tanto en lo laboral como en lo personal. Además, aconsejó soltar cargas emocionales, escuchar la intuición y mantener una actitud optimista, un mensaje que resuena con miles de seguidores en América Latina, en especial en México y en comunidades hispanas de ciudades como Nueva YorkTexas y Arizona.

TE RECOMENDAMOS

¿POR QUÉ MIS PADRES SON ASÍ? LA CARTA ASTRAL LO REVELA | ASTROMOOD

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy 23 de noviembre

Aries

La jornada te invita a bajar el ritmo y priorizar tu bienestar emocional. Hoy podrías notar la necesidad de desconectarte de compromisos externos y tomar distancia de tensiones recientes. Evita sobrecargar tu agenda y escucha las señales de tu cuerpo. Un cambio pequeño en tu rutina te dará gran alivio.

Tauro

Las relaciones toman protagonismo y una conversación importante podría sanar un vínculo. La sinceridad será tu mejor herramienta para conectar desde un lugar auténtico. Hoy descubres algo que te había pasado desapercibido. En asuntos económicos, una oportunidad puede aparecer sin que la busques.

Géminis

Tu energía mental se activa y tendrás ideas brillantes para proyectos personales. Aprovecha este impulso para avanzar en temas que has pospuesto. Una noticia o mensaje te dará claridad para tomar una decisión. Evita la dispersión y concéntrate en una sola meta por vez.

Cáncer

La conexión emocional estará más intensa y podrías sentir nostalgia o deseo de introspección. Tu sensibilidad estará afinada, permitiéndote comprender mejor tus emociones. Un gesto de alguien cercano te hará sentir acompañado. Hoy es ideal para reorganizar tu hogar y recargar tu energía.

Leo

Tu carisma ilumina cualquier reunión y podrías ser el centro de todas las miradas sin esfuerzo. También es un buen día para enfocarte en una idea creativa. Una conversación inesperada te dará motivación extra. No descartes una invitación de último minuto; podría sorprenderte.

Virgo

La organización será tu aliada incluso en domingo. Ordenar, planificar o revisar detalles te hará sentir en control. Recibes una noticia que te da estabilidad emocional. Hoy podrías tener una idea para mejorar tu economía o tus hábitos.

Libra

Tu búsqueda de armonía será más fuerte que nunca. Hoy priorizas la paz, la belleza y los buenos tratos. Un comentario amable te levantará el ánimo. Podrías sentirte inspirado a redecorar o embellecer tu entorno.

Escorpio

Tu intuición está muy activa y te ayudará a tomar decisiones emocionalmente inteligentes. Algo que antes te inquietaba empieza a aclararse. Puedes descubrir una verdad que te dará tranquilidad. Aprovecha el día para liberar tensiones internas y reinventarte.

Sagitario

¡Tu temporada empieza con fuerza! Sientes un impulso renovado hacia la aventura, la expansión y las nuevas experiencias. Un encuentro o conversación te llenará de optimismo. Hoy podrías visualizar con claridad un proyecto que marcará tú 2025.

Capricornio

Necesitarás silencio y enfoque para avanzar en algo importante. A pesar de ser domingo, tu sentido de responsabilidad se activa. Un pensamiento profundo te llevará a replantear una meta. Cuida tu energía evitando discusiones innecesarias.

Acuario

La creatividad fluye con naturalidad y tus ideas serán especialmente originales. Te sentirás conectado con amigos o personas afines. Una inspiración repentina puede convertirse en un proyecto futuro. Excelente día para socializar sin presiones.

Piscis

Tu intuición brilla y te guía hacia decisiones inteligentes. La energía favorece tanto lo emocional como lo profesional. Podrías tener un sueño revelador o una corazonada precisa. Hoy te sientes más seguro de tus capacidades.

Notas relacionadas
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 22 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 22 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 21 de noviembre 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 21 de noviembre 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 20 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 20 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 22 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 22 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 23 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 23 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 20 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 20 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 19 de noviembre, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025