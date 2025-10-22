HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 23 de octubre, según Jhan Sandoval

Revisa el horóscopo diario de Jhan Sandoval y descubre cómo influirán los movimientos planetarios de este jueves 23 de octubre en tu vida amorosa, tus finanzas y tu bienestar general. Las energías cósmicas estarán a tu favor, ofreciendo oportunidades que no querrás dejar pasar.

En el horóscopo de hoy, jueves 23 de octubre, los astros ofrecen nuevas predicciones para cada signo zodiacal, brindando orientación en el amor, el trabajo y la salud. A través del horóscopo de Jhan SandovalAries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer lo que les depara el destino.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 23 de octubre?

  • Aries: Intentarás pacificar un ambiente de tensión que surgiría a tu alrededor. Para lograrlo no hagas promesas que no puedas cumplir a la brevedad. Sé claro y todo se manejará de la mejor manera. 
  • Tauro: Estás aferrándote a algo que por más esfuerzo que hayas puesto no ha brindado los resultados que esperabas. Cierra ese ciclo y encamínate a algo diferente. Es el momento de reinventarte.
  • Géminis: Un cambio sorpresivo de planes te obligaría a trabajar con un grupo de personas nuevas. No te muestres tan cortante y acepta el apoyo que recibirás. Necesitas integrarte y socializar.
  • Cáncer: Una amistad que confía en tus talentos te ayudará a salir de estado de tristeza en el que te has sumergido por algunos fracasos que experimentaste. Sus palabras te llenarán de fuerza y positivismo.
  • Leo: Tendrás la oportunidad para conversar con alguien que tiene información sobre ese tema que deseas realizar. No te desanimes por todo aquello que falta conseguir y sigue luchando por tus metas.
  • Virgo: No sigas pensando en aquello que ya no está en tu vida y acepta las nuevas alternativas que están apareciendo. Lo que perdiste ya no tenía sostenimiento, mientras que lo nuevo será prometedor.
  • Libra: Estarías siendo muy negativo al contemplar ese problema que te preocupa. Antes de terminar el día, aparecerá alguien que sabrá orientarte. En poco tiempo todo estará encaminado y resuelto.
  • Escorpio: Te harán una propuesta que conviene aceptar. Ese nuevo reto que se pondrá al frente te permitirá multiplicar tus ganancias. En el amor, no digas medias verdades, luego podrías complicarte. 
  • Sagitario: Es posible que desees invertir dinero en un proyecto que no conoces del todo. No es el tiempo de arriesgarte. En lo sentimental, tendrás esa persona al frente. Habla con ella y aclara tus dudas.
  • Capricornio: Tienes en mente las soluciones a ese problema, pero el temor a equivocarte en la ejecución estaría haciendo que todo lo dilates y no resuelvas. Toma una decisión, no conviene esperar. 
  • Acuario: Acércate a esa persona que sabes tiene las herramientas para ayudarte, su apoyo será inmediato y en poco tiempo alcanzarás tus metas. Estarías cerca de concretar un viaje al extranjero.
  • Piscis: Tus ideas son brillantes y despiertan la envidia de alguien que hoy intentará desaprobarte frente a tus superiores. Argumenta cada una de tus decisiones y nadie podrá detenerte, recuérdalo.
