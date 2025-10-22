➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 22 de octubre, según Jhan Sandoval

HOYSuscripcion LR Focus

¿Desde cuándo inicia el estado de emergencia en Lima y Callao?
En el horóscopo de hoy, miércoles 22 de octubre, los astros ofrecen nuevas predicciones para cada signo zodiacal, brindando orientación en el amor, el trabajo y la salud. A través del horóscopo de Jhan Sandoval, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer lo que les depara el destino.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, miércoles 22 de octubre?

  1. Aries: Buscarás a una persona que siempre te ha dado la mano para resolver ese problema que estás enfrentando. Con su apoyo y orientación lograrás salir de manera exitosa de cualquier complicación.
  2. Tauro: Un familiar intentaría aprovecharse de tu generosidad solicitándote favores económicos que luego te perjudicarían. No lo permitas y establece límites. En el amor, llega un momento de reconciliación.
  3. Géminis: El temor a cometer los mismos errores está haciendo que bloquees tu capacidad de ejecución. Confía en tus conocimientos y asesórate bien, así resolverás todo de una manera exitosa.
  4. Cáncer: No tomes en cuenta esa propuesta de sociedad que están haciéndote. Esconde condiciones que podrían resultar limitantes, incluso podrían traerte pérdidas. Aléjate y espera algo mejor.
  5. Leo: Usarás las palabras adecuadas para convencer a esa persona de tus ideas. Cierras un acuerdo que te permitirá darle inicio a ese negocio que te conducirá el éxito. Llega un período de crecimiento.
  6. Virgo: La comodidad con las que has estado llevando tus actividades podría verse interrumpida debido a la mala gestión de un compañero. Hoy deberás de resolver temas que no te competen, sé paciente.
  7. Libra: Luego de un período de incertidumbre llegan las soluciones a los problemas que te habían afectado. No obstante, tienes temor a equivocarte y esto te paraliza. No te detengas, debes arriesgarte.
  8. Escorpio: Se avecinan gastos que posiblemente no puedas manejar. Es el momento de buscar a esa amistad que siempre te ha dado la mano y solicitarte el apoyo financiero que requieres. Te ayudará.
  9. Sagitario: Es posible que se cancele ese viaje o traslado que tenías planificado, sé paciente. Por otro lado, estás alejándote de alguien que realmente te quiere. Recapacita en tu decisión y acércate.
  10. Capricornio: Esa persona que parece de confianza no tiene buenas intenciones y hoy lo comprobarás. Es el momento de alejarte, si mantienes el lazo podría robarte ideas o perjudicar tu imagen.
  11. Acuario: No lo dudes, convocar a esa persona con la que trabajaste en el pasado será lo indicado si deseas conducir con éxitos tus proyectos. En el amor, no permitas presiones que resulten incómodas.
  12. Piscis: No te apresures y ordena todo lo necesario para realizar ese viaje o cambio que tienes en mente. Es posible que te olvides de algunos detalles que pueda conducirte a una cancelación. Precaución.
