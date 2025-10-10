HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 10 de octubre, según Jhan Sandoval

Este 10 de octubre, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el destino en amor, trabajo y salud.

Este 10 de octubre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Descubre si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 10 de octubre?

  • Aries: Las aguas se han calmado, pero sigues siendo indiferente con esa persona que hoy se acercará con el interés de dialogar y llegar a un acuerdo que les permita reconciliarse. No lo evites.
  • Tauro: Sorpresas agradables cambian tus ánimos. Hoy tendrás un motivo para celebrar en compañía de tus seres queridos y lo disfrutarás. Recibirás noticias de una persona que se había distanciado.
  • Géminis: No superas esa situación de conflicto o resentimientos y es posible que tus ánimos inviten a nuevas discusiones. Aprende a perdonar y supera esta situación, necesitas de armonía y tranquilidad.
  • Cáncer: Recibirás apoyo para resolver todos esos pendientes que tenías retrasados. En lo personal, es posible que presiones una conversación que la otra parte aún no desea tener, paciencia.
  • Leo: Deseas prolongar una distancia que es necesario cortar, especialmente cuando también extrañas a esa persona. Hoy surgirá un acercamiento o comunicación que les permitirá sanar heridas.
  • Virgo: Tu entorno se estaría vinculando en asuntos que requieren de mayor discreción; no permitas que la influencia externa condicione tus decisiones, la soledad te permitirá claridad y reflexión.
  • Libra: Esa ilusión es compartida, llegó el momento de dar un paso más en ese vínculo, pero tus miedos te harían distorsionar la intención de esa persona y podrías alejarte. No pierdas la oportunidad.
  • Escorpio: En una reunión con amigos alguien que desea conquistarte se intentará acercar. No caigas en nada que no te brinde seguridad. Además, sé precavido con lo que hagas. Surgirían comentarios.
  • Sagitario: Has estado distanciado de asuntos familiares, pero hoy un ser querido intentará llamar tu atención para recuperar los espacios que antes disfrutaban. No pongas excusas, la pasarás bien.
  • Capricornio: No permitas que problemas sin sentido te hagan perder el control, hoy podrían surgir pleitos que podrás evitar si conservas la madurez y paciencia que te caracterizan, todo pasará.
  • Acuario: Sientes que esa persona no aclara tus dudas y es posible que decidas alejarte hasta que reflexione y tome en serio los problemas que han surgido. Solo evita que esta situación afecte tu carácter.
  • Piscis: Recuperas la confianza de alguien que se había distanciado de ti. Vuelve la armonía, pero trata de cuidar esta etapa siendo constante en tus afectos y atenciones, solo así habrá estabilidad.
ASTROMOOD

De lunes a viernes a las 9:00 a.m.

Ver ahora

PREGUNTAS EN VIVO CON JHAN SANDOVAL: DESCUBRE LO QUE LOS ASTROS DICEN DE TI | ASTROMOOD
