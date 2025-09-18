Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 18 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal
Mhoni Vidente compartió su horóscopo para el 18 de septiembre, enfatizando el cierre de etapas y la apertura a nuevos proyectos. Mantener la calma ante lo inesperado será esencial.
La famosa vidente cubana Mhoni Vidente ha compartido su horóscopo hoy para este jueves 18 de septiembre, resaltando el cierre de etapas, la apertura a nuevos proyectos y la importancia de mantener la calma ante lo inesperado. Según explicó, tras los recientes cambios energéticos, esta fecha será clave para tomar decisiones que impactarán tanto en el ámbito profesional como en el sentimental
Además, instó a dejar atrás el pasado, confiar en la intuición y dar espacio a lo positivo, un mensaje que conectó con miles de seguidores en América Latina y Estados Unidos.
Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal
- Aries: hoy la suerte te acompaña como nunca y tu carisma está imparable. Este jueves te buscan para consejos, risas y hasta para propuestas inesperadas, alguna podría ser hasta un poco pícara. En el amor, alguien piensa en ti más de lo que crees... ¡No ignores las señales!
- Tauro: hoy te vas a dar cuenta de que la paciencia siempre da frutos y será de vital importancia este día. Algo que diste por perdido, regresa a ti, y en el trabajo, cuida las formas, pero no te calles, hay cosas que son necesarias decir y que podrían ayudarte en un futuro. En el amor, si te atreves a salir de la rutina podrías encontrar a esa persona que te acompañe por muchos años.
- Géminis: ¡no te me aceleres! Estás tomando decisiones a la ligera y eso podría traerte problemas, la vida es para los valientes, pero hay que saber que batallas pelear y cuáles no. Hoy respira y confía en tu intuición, tu forma de ser puede confundir a alguien especial. ¡Aclara tu corazón!
- Cáncer: este jueves se te da muy bien lo emocional y hasta lo romántico. Podrías recibir un mensaje de alguien del especial o de quien no esperas nada. Las estrellas dicen que elijas lo que te dé paz y que cuides de ti mismo, lo necesitas más de lo que crees.
- Leo: ¡Rey y reina de la selva zodiacal! Hoy tienes todo para cerrar una cita o una reconciliación, el amor está en el aire y no es necesario formalizar si alguna de las 2 partes no está segura, la vida es corta para arrepentirse de lo que pudo ser, es mejor actuar. Tu palabra tiene poder, úsala con sabiduría. Si tienes ganas de cambio de look, ¡es el momento!
- Virgo: no quieras controlarlo todo. Hoy la vida te pide soltar un poquito y dejar que el universo también haga su parte, escucha a quienes te aman. Este jueves es un buen día para trámites o acuerdos importantes. En el amor, si estás soltero o soltera, alguien te observa con muy buenas intensiones, si le correspondes, habla con esa persona.
- Libra: tu energía está equilibrada, pero recuerda que no todo el mundo vibra como tú. No te desgastes por convencer a quien no quiere entender. Es importante saber cuándo hacerse a un lado y dejar que todo se acomode.
- Escorpio: hoy andas con una intuición sobresaliente, casi divina. Aprovecha para tomar decisiones importantes o porque jugar un poco con ella. En lo sentimental, alguien podría confesarte sus verdaderas intenciones, tú decidirás si serán correspondidas o no, ¿te animas a escuchar sin juzgar? En lo económico, se ve mejoría a corto plazo, solo tienes que confiar.
- Sagitario: este jueves te pide acción a salir de la rutina y probar cosas nuevas o conocer lugares que no has visitado cerda de tu entorno. No te quedes en la queja, tú tienes la llave, que nada perturbe tu calma. En el amor, se activan los deseos más íntimos, pero cuidado con confundir pasión con conexión verdadera.
- Capricornio: hoy tu mente está afilada como navaja. Aprovecha para planear, ahorrar y organizar. En lo emocional, date chance de sentir sin juzgarte, también tienes derecho a disfrutar de las pequeñas cosas.
- Acuario: este jueves es de sorpresas. Hay algo nuevo que te va a sacar de tu zona de confort. ¿La tomas o la dejas? En el amor, alguien se siente ignorado por ti y tal vez es hora de abrir espacios para esas amistades que están contigo, pero que al momento no has tenido muy en cuenta en tu vida. Cuida tus palabras.
- Piscis: ¡Vibras altísimas! Hoy tu energía atrae abundancia, pero también envidias. Pero también se activa algo en lo sentimental con un conocido que ya dabas por imposible. No tengas miedo de volver a empezar, esta vez podría ser distinto.