➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 24 de agosto, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, domingo 24 de agosto.
Hoy, 24 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 24 de agosto?
- Aries: Te enterarás de los comentarios que un familiar hacía a tus espaldas. No pierdas la paciencia, puesto que te conducirías a pleitos que solo compliquen más la relación con tu entorno.
- Tauro: Encuentras apoyo emocional en la persona menos pensada. Tú nunca olvidas los favores que recibes y tendrás varios detalles como una muestra de agradecimiento. Será un día especial.
- Géminis: No sacas de tu mente ese problema económico que necesitas resolver. La preocupación no te permite atender otros asuntos y esto afectaría la relación con tu familia, evítalo.
- Cáncer: Recibes excelentes noticias, posiblemente sean de una persona que se encuentra de viaje o en el extranjero. Hoy tu buena energía y entusiasmo contagiará a todo tu entorno, brillarás.
- Leo: Estarías dilatando algunas actividades por descansar más de la cuenta. Cuidado, estás con el tiempo contado para entregar una serie de pendientes y descuidarte solo complicaría la situación.
- Virgo: Gracias a la buena relación que tienes con tu entorno lograrás encontrar el apoyo necesario para resolver ese problema económico. Por la noche, es posible que recibas la visita de amistades.
- Libra: Algunos retrasos y suspensiones te han puesto de mal humor. Un familiar ha notado este estado en ti y tratará de hacerte reflexionar. Sé más tolerante con las demoras y no descargues con otros.
- Escorpio: Conversarás con una persona inteligente y de ideas claras. Su orientación y consejos te permitirán recuperar el equilibrio y la paz que habías perdido. Solo evita caer nuevamente en subjetividades.
- Sagitario: Tienes distintos planes para desarrollar en el día, pero es posible que una responsabilidad que sigue pendiente cambie el escenario y te obligue a modificar tus horarios, paciencia.
- Capricornio: Realizarás un paseo o caminata que te permitirá despejar la mente y calmar tus emociones. Luego tendrás una visión más clara de las cosas y es así como te acercarás a tus objetivos.
- Acuario: Alguien que te sorprende por su atractivo y madurez está conquistándote, pero es posible que sus intenciones no sean del todo claras. No te apresures, usa tu intuición y sigue conociéndolo.
- Piscis: Recibirás mensajes de esa persona que te interesa, pero no sabrías qué hacer por timidez o nerviosismo. Si eres espontáneo y muestras seguridad fluirá la química y las posibilidades de conquista.