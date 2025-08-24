HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 25 de agosto, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, lunes 25 de agosto.

Lee el horóscopo de hoy, 25 de agosto.
Lee el horóscopo de hoy, 25 de agosto. | Composición LR.

Hoy, 25 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, lunes 25 de agosto?

  • Aries: Te exigen saldar una deuda o terminar una labor, hoy recibirás apoyo por parte del entorno y todo lo resolverás. En el amor, no pierdas tiempo forzando esa reconciliación, debes esperar.
  • Tauro: Inicias una labor que traerá mejoras económicas. Pronto saldrás de esa deuda que te preocupa. En lo afectivo, no quieres entregar más de lo que recibes, analiza tu postura en las relaciones.
  • Géminis: Hay una luz de esperanza. Se acercan nuevos proyectos, implican abandonar cosas y cambiar de dirección. En lo sentimental, esa persona tomaría distancia si no aprendes a dominar tu carácter.
  • Cáncer: Evita peleas con tus compañeros, busca una manera más diplomática de expresar la inconformidad que sientes. Similar en el amor, tienes que aprender a conciliar para que todo mejore.
  • Leo: Surgen cambios en tu agenda por motivos familiares, sacrificarás tiempo y dinero, pero todo lo resolverás. En lo personal, alguien del pasado regresa, evalúa bien lo conveniente de una reconciliación.
  • Virgo: Una noticia inesperada te saca de tu comodidad y te pone en una disyuntiva, deberás de tomar una decisión importante. En lo afectivo, una llamada de atención te hace evaluar tu comportamiento.
  • Libra: Cortas con algún entorno que no era positivo, te sentirás liberado y listo para nuevos proyectos. Luego de esa decepción sentimental, llega una nueva persona que despertará en ti ilusiones.
  • Escorpio: Sé más flexible, imponer tu voluntad y resistirte a los cambios solo traería retrasos económicos. En lo sentimental, es el momento de expresar disculpas, depende de ti esa reconciliación.
  • Sagitario: Alguien te contará cosas que conviene reservar. Caer en intrigas o chismes te traería problemas. Recibes mensajes de esa persona que no resulta madura emocionalmente, toma distancia.
  • Capricornio: Termina esa etapa de luchas y conflictos. Llega un proyecto que aportará estabilidad económica. En el amor, no quieres perder a esa persona, hoy te acercarás buscando reconciliación.
  • Acuario: Estarás enfocado en un objetivo, desplegarás toda tu capacidad y resaltarás de una manera exitosa. En el amor, sé constante y recupera todos esos detalles que antes tenías con tu pareja.
  • Piscis: Recibirás asesoría que te permitirá mayor eficacia y estrategia, así retomarás ese proyecto que parecía perdido. No pospongas esa aclaración sentimental, esa persona necesita escucharte y conciliar.
