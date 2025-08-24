Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, lunes 25 de agosto: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Revisa las predicciones astrológicas de Mhoni Vidente para el día de hoy, domingo 24 de agosto. | Foto: Composición LR

Revisa las predicciones astrológicas de Mhoni Vidente para el día de hoy, domingo 24 de agosto. | Foto: Composición LR

La astróloga cubana Mhoni Vidente anunció sus predicciones para este lunes 25 de agosto, destacando avances en proyectos y resolución de conflictos, pero alertó sobre posibles consecuencias de no estar atento a tu entorno.

La semana pasada cerró un ciclo energético importante, dando paso a nuevas oportunidades. La tarotista instó a reflexionar, hacer ajustes y escucharse mucho a sí mismo, mensaje que impactó a miles en México, EE.UU. y Latinoamérica.

Predicciones de Mhoni Vidente para cada signo zodiacal

Con un enfoque espiritual y práctico, el horóscopo de Mhoni Vidente brinda consejos y advertencias para este domingo 24 de agosto.

Aries (21 marzo - 19 abril): es el momento de poner los límites en su entorno, así como para poner sus finanzas en orden. No confíe ciegamente, no todo lo que brilla es oro.

Tauro (20 abril - 20 mayo): cuidado con ignorar sus emociones, ya que se viene un día romántico, lleno de sorpresas y detalles.

Géminis (21 mayo - 20 junio): le tocará organizar mejor su tiempo, sobre todo con pendientes que olvidó. Cuídese de los excesos en la comida.

Cáncer (21 junio - 22 julio): esta es la época donde debe iniciar sus proyectos personales; también aproveche para escuchar más.

Leo (23 julio - 22 agosto): proponga ideas en el trabajo, serán valoradas y, le espera una buena noticia relacionada con el dinero.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre): tendrá un momento de mucha claridad, que debe aprovechar para planificar mejor a largo plazo; un cambio de rutina no vendría mal.

Libra (23 septiembre - 22 octubre): recibirá mucha información al mismo tiempo, no se sature: enfóquese en lo esencial.

Escorpión (23 octubre - 21 noviembre): es el espacio ideal para trabajar en equipo, no se cierre a las nuevas experiencias que se le pueden presentar.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre): es tiempo de viajar, lo necesita; cuidado con hablar de más, podría generar problemas familiares innecesarios.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero): no se presione demasiado, mereces un descanso de tantas responsabilidades; aproveche para revisar papeles o contratos.

Acuario (20 enero - 18 febrero): es el momento para comunicarte, sobre todo con las personas que más admiras; no descartes nuevos lazos que se te pueden presentar.

Piscis (19 febrero - 20 marzo): su intuición estará a la altura de la situación, no dude en hacerle caso; busque momentos de calma para escuchar a su voz.

Puntos claves de Mhoni Vidente para el lunes de 25 de agosto

La astróloga aconsejó estar receptivos y evitar conflictos. “El día trae muchas posibilidades, pero todo depende de nuestras acciones”, dijo. Recomendaciones clave:

Meditar por la mañana para lograr claridad mental. Vestir colores vibrantes, como azul y amarillo, para atraer buena suerte. Encender una vela blanca y hacer una petición con firmeza. Evitar chismes y conflictos que drenan la energía.

La influencia de Mhoni Vidente en el horóscopo

Con más de una década de trayectoria, Mhoni Vidente se ha consolidado como referente en el mundo zodiacal, cuyas predicciones son seguidas en México, Estados Unidos y en muchas partes de Latinoamérica.

Este 25 de agosto, Mhoni Vidente resalta cómo los signos influyen en los retos del día, juntando el lado místico con consejos prácticos.